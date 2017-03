Mas a la CUP: "Cuánto os molesto; veo que más que el mismo Estado español"

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha lamentado este miércoles las críticas recibidas por la CUP durante su comparecencia parlamentaria sobre la financiación de CDC: "Cuánto os molesto; veo que más que el mismo Estado español".

Se lo ha dicho al diputado Benet Salellas justo al acabar la sesión parlamentaria, según han explicado fuentes tanto de la CUP como de JxSí.

Durante la comparecencia, Salellas le ha exigido dejar de representar internacionalmente la independencia, porque esta aspiración no puede ser "el flotador de nadie, y menos de la corrupción".

"Lo que no necesita este país es que usted encabece el independentismo, ya que representa al pasado. Usted, señor Mas es el pasado", ha añadido.

Mas le ha replicado entonces la propia CUP le pidió representar al independentismo fuera de Cataluña, durante la negociación JxSí-CUP que acabó con la renuncia de Mas como candidato a presidir el Govern: "Yo pensaba que esto lo querían".

"Recuerdo conversaciones con usted en que me lo pedía. Decía: 'No le votaremos como presidente' y fueron consecuentes hasta el final. Unos cuantos. La mitad. Y usted decía: 'Un papel que tienes que hacer es el de representación internacional", ha dicho Mas a Salellas.

"No conviertan en otro veto un encargo del Govern del que ustedes no forman parte", ha pedido Mas sobre el encargo que le ha hecho la Generalitat de hacer pedagogía del proceso soberanista, y también ha pedido a la CUP humildad aunque no les gusten algunas de sus críticas a los 'cupaires'.

Que la CUP deshaga un equívoco

Mas ha emplazado a los 'cupaires' a deshacer el equívoco de vincular corrupción e independencia: "Ese es el argumento del PP y de Cs", por lo que ha pedido a la CUP que no jueguen a su juego.

También ha dicho la Fiscalía ha exculpado a un miembro de la Mesa --Joan Josep Nuet (SíQueEsPot)-- en la investigación por incumplirse resoluciones del TC por el proceso independentista, mientras que sí ha apuntado a los cuatro miembros de JxSí en la Mesa: "La línea divisoria es que (Nuet) pensaba diferente. A nosotros nos ha pasado lo mismo".

En cuanto a la denominada 'Operación Cataluña', Mas la ha tachado de corrupción y ha considerado se está financiando con dinero público a confidentes de la policía para hacer informes sobre unas personas concretas, incluido él: "¿Esto no es atacar a alguien por sus ideas?".

Artur Mas o ganar el referéndum

Salellas ha lamentado que Mas mezcle a la CUP con el PP y Cs: los 'cupaires' reconocen "la guerra sucia de las cloacas del Estado" pero le ha recordado que la Generalitat está personada en casos de presunta corrupción que afectan a CDC.

El diputado ha insistido en que no sólo hay que convocar un referéndum, sino ganarlo y tener mayoría social para eso: "Y si usted continúa representando el proceso, esta mayoría social no lo conseguiremos y perderemos el referéndum".

Sobre la negociación JxSí-CUP que acabó con la renuncia de Mas, Salellas ha dicho que después de estas conversaciones ha habido más concreción en casos de corrupción como el caso Pika y el Petrum: "Les llega la corrupción al cuello".

También le ha explicado que el proceso independentista implica combatir la corrupción: "Sería interesante que usted supiera encontrar su momento y dejara ya de una vez de intentar representar este proceso, que lo que quiere hacer es acabar con el régimen que usted representa".

