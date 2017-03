València y Sevilla son las mejores ciudades para los ciclistas, y Madrid la peor, según la OCU

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha realizado una encuesta a 3.685 vecinos de diez grandes ciudades españolas para averiguar su opinión sobre el uso de la bicicleta en su ciudad. Los resultados son claros: el 68% de los encuestados, la mayoría no ciclistas, cree que la administración local debería promover el uso de la bici y sólo un 17% es contrario. OCU también ha preguntado por la valoración sobre geografía, servicios de alquiler, aparca bicis, facilidad para acceder al transporte público, densidad y velocidad del tráfico y condiciones de las vías ciclistas. Los resultados íntegros de esta encuesta se publican en la revista OCU-Compra Maestra del mes de abril.



Según los encuestados por OCU, el principal inconveniente para subirse a la bici son el exceso de tráfico y la falta de vías ciclistas. También, se echa en falta más infraestructuras: carriles bici, más y mejores aparcamientos específicos y unos buenos servicios de alquiler. Al mismo tiempo, los encuestados critican la escasa intermodalidad de la bici con el transporte público. Los accidentes y los robos tampoco animan a utilizar la bicicleta: respectivamente, el 26% y el 29% de los ciclistas han sufrido este problema en los últimos cinco años.



Entre las ciudades analizadas, Madrid destaca por el poco uso de las bicicletas. Existe una buena cantidad de kilómetros de vías ciclistas destinados a tal fin, pero la mayoría está en el extrarradio. La polución y el exceso de tráfico tampoco animan a coger la bici. La calidad del servicio de alquiler y la falta de aparcamientos específicos para bicicletas también son asignaturas pendientes.



Sevilla y València, por el contrario, están a la cabeza en el uso de la bicicleta: la ciudad del Turia es donde más ciclistas salen a la calle, ya sea ocasionalmente o de manera habitual. La bici constituye el principal medio de transporte para un 12% de los encuestados. Sevilla, por su parte, cuenta con las mejores vías ciclistas y el mejor servicio de alquiler. No obstante, tiene también el mayor porcentaje de ciclistas que han sufrido un accidente, con un 33%, y los usuarios se quejan del mantenimiento de las infraestructuras, por lo que puede ser el momento para volver a dar un impulso en esta área.



En Bilbao se encuentra un obstáculo añadido al clima más frío: las cuestas de la propia ciudad y sus alrededores no invitan a usar la bici. Por el contrario, los usuarios valoran mejor que en otras ciudades las opciones disponibles para subir la bici en el transporte público. Murcia destaca por tener la peor red ciclista: la peor señalizada, la más incómoda y la más insegura para el ciclista, aunque el porcentaje de uso de la bicicleta es bastante alto. Barcelona, por su parte, dispone de muchos kilómetros de vías ciclistas y un buen servicio de alquiler, y aunque en conjunto está bien valorada, cuenta todavía con un volumen de ciclismo urbano modesto. Entre los motivos que pueden explicar esta situación, la encuesta de OCU señala el diseño poco cómodo y seguro de sus vías ciclistas: es una de las ciudades donde más se circula por las aceras y donde se refleja una mayor conflictividad con los peatones.



En Palma, pese a un clima y una orografía favorables, existen algunos puntos negros, como la falta de mantenimiento de las vías ciclistas y un diseño mejorable. La red de carriles bici en Zaragoza destaca junto a la de Sevilla, pero adolece de problemas de conectividad. La falta de infraestructuras ciclistas provoca en Málaga la invasión de las aceras (junto a Barcelona es la ciudad con mayor número de quejas a este respecto). En Las Palmas, pese a poseer un clima inmejorable, sus habitantes consideran la geografía de la ciudad como poco adecuada para ir en bicicleta, además de la falta de infraestructuras y las dificultades para combinar bicicleta y transporte público.

