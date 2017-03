El PAR exige al Gobierno de Aragón que potencie los grandes proyectos en lugar de caer en la "inercia"

En su iniciativa, los aragonesistas instan al Ejecutivo a reforzar la política de "grandes proyectos dinamizadores de la economía", en alusión a los de la nieve, la red de hospederías, Dinópolis, Walqa, Technopark, Platea, Plaza, el Observatorio Astrofísico de Javalambre y Galáctica, entre otros, resaltando su importancia "más allá del entorno próximo a la ciudad de Zaragoza" por su capacidad para crear empleo y fijar población en el medio rural.

Asimismo, el PAR reclama el "compromiso expreso" del Ejecutivo "para liderar los proyectos existentes con convicción para garantizar que sigan creciendo" y, a la vez, que diseñe otros nuevos "con el horizonte de desarrollo equilibrado de la Comunidad a medio y largo plazo".

VOLUNTAD CLARA

En rueda de prensa, María Herrero ha lamentado que desde el Gobierno regional "siempre nos vienen a decir que sí, que sí, pero que no, que no", ya que "no vemos ningún compromiso expreso ni una voluntad clara por los grandes proyectos", señalando que en la legislatura anterior (PP-PAR) "bastante esfuerzo se hizo de intentar mantener vivos los proyectos", pero "ahora no estamos en esa situación", el PIB crece.

La portavoz adjunta ha observado que los grandes proyectos se desarrollan con diferentes Gobiernos y que en Aragón "se ha tenido claro que se quería apostar por estos porque son dinamizadores de la economía".

Los aragonesistas, que ha impulsado "la práctica totalidad" de estas iniciativas, "siempre hemos pensado que podían tirar de la economía, funcionando como locomotoras", pero el Ejecutivo de Javier Lambán "no tiene unos compromisos claros" y "está viviendo de la inercia", dejando "que pasen los días". Ha subrayado que todos los grandes proyectos han generado unos 16.000 empleos, muchos en el territorio.

Herrero ha defendido la

unión de las estaciones de esquí del Pirineo, de la que no se tiene noticia, y por otra parte el proyecto de Motorland al expresar que su puesta en marcha costó lo mismo que el Pabellón puente y la Torre del Agua de la Expo Zaragoza 2008, que han sido "la ruina caracolera", tras lo que ha aseverado que "necesitamos estos grandes proyectos fuera de la ciudad de Zaragoza".

"¿Cuál es el horizonte?", se ha preguntado María Herrero, quien ha planteado, asimismo, si hay "algún proyecto ilusionante", puesto que "tampoco se está haciendo nada" con los ya existentes ni se ha diseñado una estrategia de renovación.

"Estamos expectantes" ante la posición de Podemos, ha comentado la portavoz adjunta, quien ha criticado que la formación morada vota en contra de esta política de grandes proyectos pese a que es "imposible" que el desarrollo económico se base "únicamente en los pequeños gestos". A la vez, este partido pone condiciones al Gobierno sobre "casi cualquier cosa", ha añadido.

AUTÓNOMOS

Jesús Guerrero ha urgido al Ejecutivo a presentar ya el proyecto de ley de fomento del emprendimiento y del trabajo autónomo, "una de las leyes estrella" anunciadas por el presidente, Javier Lambán, haciendo notar que en el supuesto de que los trámites comenzaran mañana "se tardaría aproximadamente un año" en aprobarla y que en Aragón hay unos 105.000 autónomos. La iniciativa se podría registrar después del próximo verano, ha avanzado.

El Gobierno no tiene "ninguna" política de proyectos estratégicos, ha considerado el diputado del PAR, para aludir a los recortes que ha sufrido el Departamento de Economía, Industria y Empleo en el proyecto de ley de Presupuestos, lo que "nos preocupa muchísimo".

