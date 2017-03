El proyecto de BonÀrea en Épila será de interés general en abril y los suelos costarán dos millones de euros

Así lo han expuesto este miércoles, en rueda de prensa, los consejeros de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, y de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona.

Soro ha explicado que el proyecto se extenderá en torno al polígono industrial epilense de El Sabinar, a ambos lados de la carretera A-1305 y que ya ha comenzado el trámite de expropiación. El Ayuntamiento de Épila aportará parte del suelo, permutándolo por terrenos de BonÀrea en otro emplazamiento.

SEGURIDAD JURÍDICA

José Luis Soro ha explicado que el PIGA servirá para "facilitar la ejecución del proyecto" y dar "seguridad" jurídica al mismo. En la fase previa, el Gobierno autonómico solicitará la realización del Plan a la Comisión Delegada de Política Territorial de la Comunidad Autónoma, a la que se trasladará la documentación del mismo, incluyendo la justificación del proyecto y la documentación estratégica inicial, sumándose a la que los promotores presentaron el 23 de marzo de 2016.

Será el Departamento de Vertebración del Territorio el encargado de la tramitación del PIGA junto con Economía, Industria y Empleo, y la sociedad pública Suelo y Vivienda de Aragón (SVA). El proyecto ha sido declarado de utilidad pública este martes por el Consejo de Gobierno de Aragón.

Una vez se declare, inicialmente, el interés general del proyecto, el próximo mes de abril, las 17 entidades locales de la comarca de Valdejalón, a la que pertenece Épila, y los municipios de Muel y Alfamén, de la comarca de Cariñena y próximos al emplazamiento de esta iniciativa, podrán dirigirse al Gobierno de Aragón en trámite de audiencia y, además, el Consejo Local de Aragón presentará un informe, al igual que el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, que lo elevará a la Comisión de Ordenación del Territorio de Aragón (COTA).

Después, el consejero de Vertebración del Territorio aprobará inicialmente el plan, se abrirá un periodo de información pública y el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) emitirá, como organismo independiente de la Administración regional, una declaración de impacto ambiental, concluyendo el proceso antes del 31 de agosto del año próximo.

"Va a ser complicado" porque el contenido del Plan es "muy amplio", ha declarado Soro, apuntando que no habrá un plan parcial y tampoco se confeccionará un proyecto de urbanización por separado. Antes del 31 de octubre de agruparán las fincas y se adjudicarán las 246 parcelas, que ocupan 2.207.300 metros cuadrados de suelo no urbanizable genérico, para iniciar las obras en enero de 2019 y "no va a haber ningún problema", ha dicho José Luis Soro, quien ha añadido que "puede ser un auténtico revulsivo".

EVALUACIÓN AMBIENTAL

Esta iniciativa empresarial se someterá a un proceso de evaluación ambiental a cargo del INAGA, ha expuesto Joaquín Olona, quien ha comentado que de esta forma no solo se valorará si cumple la normativa medioambiental, sino que también servirá para incorporar los elementos ambientales desde el inicio.

El consejero ha subrayado que este proyecto "no afecta a ningún espacio protegido", incluyendo la extensa Red Natura 2000, ni invade ninguno de los planes de protección de especies vigentes.

