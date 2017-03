Herrera no se arrepiente de haber levantado la voz en defensa de CyL aunque a veces su partido no le haya escuchado

El presidente regional del PP, Juan Vicente Herrera, ha reconocido este martes que no se arrepiente de haber "levantado la voz" para defender los intereses de Castilla y León aunque tenga la sensación de que a veces no ha sido escuchado por la Dirección de su partido.

Así lo ha manifestado el también presidente de la Junta en la que ha sido su última rueda de prensa como presidente del PP de Castilla y León ya que este sábado dará el relevo a su sucesor, el actual secretario regional y alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, quien se impuso en primarias al alcalde de León, Antonio Silván.

Juan Vicente Herrera ha asegurado que no ha sido "el capitán trueno" ya que es una persona educada, pero reconoce que no se arrepiente de haber levantado la voz en defensa de Castilla y León ya que "en virtud de eso" se respeta más a la Comunidad, aunque si ha sentido a veces que no era escuchado por su propio partido a nivel nacional.

No obstante, Herrera considera que ha sido "un privilegio y un honor" poder haber dirigido este partido en Castilla y León en los últimos quince años, y, en tono jocoso, ha asegurado que de la sede del PP se va a llevar "en lo puramente material" un cuadro con motivos taurinos que le regalaron los periodistas que hicieron con él su primera campaña, en 2003, y algún que otro recuerdo.

De recuerdos también se quedará con el "entusiasmo" con el que afrontó su primera campaña electoral en 2003, mientras que de la de 2007 considera que fue un "auténtico manual" de cómo hacer una campaña, mientras que de 2011 se queda con los 53 escaños obtenidos y de la de 2015 con la noche electoral en la que los escaños oscilaban entre los 43 de la mayoría absoluta y los 41, para quedar finalmente "en empate técnico", con 42 procuradores.

Pero también ha habido "momentos duros", como ha aseverado Juan Vicente Herrera, como el "mazazo" de la muerte de Santos Villanueva o la "tragedia" del asesinato de Isabel Carrasco.

Asimismo, Juan Vicente Herrera ha recordado sus inicios recién llegado a Burgos como abogado, cuando en 1992 fue llamado por Fernando Becker y en 1993 "por la generosidad desusada" de sus amigos fue nombrado presidente del PP en esta provincia. Veinticinco años después Herrera se despide como presidente regional del PP, una organización "ejemplar" por su unidad y fortaleza

Consulta aquí más noticias de Valladolid.