Shakira, el Barça y La Caixa construirán una escuela para niños desfavorecidos

"Estamos ante una diva". Con estas palabras, el vicepresidente del Barça ha presentando a Shakira este martes en la sala de prensa blaugrana. La cantante colombiana y estrella internacional ha pisado el Camp Nou, estadio en el que triunfa como jugador del Barça su pareja sentimental y padre de sus dos hijos, Gerard Piqué, para no hablar ni de música ni de deporte sino de solidaridad.

En una sala de prensa repleta de medios, y acompañada por el vicepresidente del Barça, Jordi Cardoner, y el director del Área Comercial y Educativa de la Fundació La Caixa, Xavier Bertolín, la cantante y fundadora de la Fundación Pies Descalzos ha comparecido para presentar el proyecto solidario de construcción de una nueva escuela en su ciudad natal, Barranquilla, que se inaugurará en 2018 en el barrio desfavorecido de El Bosque.

Shakira ha pronunciado un discurso emotivo y cercano en el que ha compartido su conocimiento sobre la realidad de su país y en el que ha insistido en que “invertir en educación es la estrategia más efectiva para la erradicación de la pobreza”. La cantante ha explicado que el 20% de los niños de esa comunidad viven en situación de malnutrición crónica y cuentan con muy pocas opciones de acceder a una educación de calidad.

"Todos los niños tienen derecho a ser niños" ha manifestado la artista. "Hay que trabajar y concienciar que se debe luchar para que todos los niños tengan la posibilidad de tener una educación pública de calidad", ha añadido. Su mayor satisfacción en la vida, ha explicado, por encima de ganar un premio Grammy, es la de "ayudar a un niño" y además “es una obligación para toda la sociedad”, ha remarcado.

La diva tampoco ha ahorrado en halagos hacia el Barça:"No conozco un club como este, tan completo en lo deportivo como en lo humano. Debería ser un ejemplo para muchos clubes y empresas", ha insistido.

La artífice del éxito musical 'La Bicicleta' junto a su compatriota Carlos Vives (recientemente acusados de plagio por esta canción) ha explicado que estar involucrada en este proyecto social es "tan divertido como cantar y bailar en un escenario" y ha explicado que "los niños crecen rápido y por tanto se trata de una inversión que se puede palpar a corto plazo".

Granito de arena desde Barcelona



“No venir a hablar de fútbol y ver esta sala de prensa así de llena no es normal”, pero está vez "presentamos un proyecto ilusionador, necesario y sensible" ha señalado el vicepresidente del Barça, Jordi Cardoner, quien ha agradecido a la cantante y a su Fundación la gran labor que se está llevando a cabo con los niños colombianos. “A través de Futbolnet, un programa que aprovecha el deporte para transmitir valores, queremos aportar desde Barcelona hacía el resto del mundo nuestro granito de arena en un momento importante para Colombia en el que hay un camino para la paz”, ha concluido el vicepresidente del club.

Las fundaciones del Barça y La Caixa, en el marco de su alianza educativa, aportan 1,2 millones de euros para la construcción de la Institución Educativa Fundación Pies Desclazos Nuevo Bosque, además de la implementación allí de sus proyectos educativos FutbolNet y Programa Jóvenes Emprendedores.

iqué es un hombre muy sensato, el más sensato que he conocido"

"No queremos que el Estado evada su responsabilidad de educar", ha afirmado la cantante, por lo que el proyecto también ha involucrado al Ministerio de Educación de Colombia y al Ayuntamiento de Barranquilla, a quienes Shakira ha agradecido su implicación.

Piropos para Piqué

En el acto no han faltado las alusiones a Gerard Piqué, pareja sentimental de Shakira. “Como compañero, Piqué me apoya en todo. Me acompaña para que esté contenta y yo también hago para que él proyecte esa alegría en el campo. Y es que... algo hacemos en casa…” ha dicho la colombiana con una sonrisa.

Sobre la polémica que envuelve algunos de los tuits del jugador culé, ha dicho: "Quizá no somos tan así como parece. Igual yo soy más nerviosa y él me da tranquilidad. ¿Quién lo iba a pensar? Pero es un hombre muy sensato, el más sensato que he conocido. Y el más sano que conozco de aquí. Pero igual estoy tan enamorada...".

Esta será la séptima escuela amparada por la fundación de la cantante, Pies Descalzos. El futuro colegio de Barranquilla supondrá dar acceso a la educación a 2.000 niños.

Consulta aquí más noticias de Barcelona.