El PP pide esperar en vez de "forzar la máquina" en Murcia y no se plantea cambiar a Pedro Antonio Sánchez

El PP considera que hay que esperar a que la Justicia se pronuncie sobre el 'caso Auditorio' que afecta al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, y no "forzar la máquina" con una moción de censura. Además, no se plantea cambiar a Sánchez, al que 'Génova' no ha pedido su dimisión, según han indicado a Europa Press fuentes de la dirección nacional del partido.

Precisamente este martes Ciudadanos y PSOE han acordado proponer que el pleno de debate de la moción de censura contra Sánchez se celebre los días 5 y 6 de abril. La fecha será fijada este miércoles por la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha asegurado que hay que dejar que "los jueces se pronuncien". "El problema es que cuando se intenta forzar la máquina, basándose en una presunción de culpabilidad y esto no está claro, pues al final llegamos a situaciones de este tipo, situaciones sin salida", ha resaltado, en alusión al bloqueo que hay en este momento en la región.

Por eso, Hernando ha insistido en que hay que "esperar" y ha destacado que hay informes de peritos que dicen que dicen que "ahí no falta un duro y se ha dedicado todo el dinero a la obra" del Auditorio.

En este sentido, ha dicho que no "comparte" ni "comprende" las posiciones que están manteniendo algunos partidos que, a su entender, "solo sirven para enredar situaciones" y "generar crispación", de forma que "al final la gente tenga posiciones de descreimiento hacia la actuación de los políticos en las instituciones".

¿SE HA PEDIDO LA RENUNCIA DE SÁNCHEZ?

Al ser preguntado si le consta que la dirección nacional del PP haya llamado a Pedro Antonio Sánchez para pedirle que renuncie al cargo antes de que se presente la moción, Hernando ha indicado que no le consta.

"Yo no tengo conocimiento de todas las llamadas que se producen, pero no me consta", ha declarado el dirigente del PP en una rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces del Congreso. Eso sí, ha señalado que le "sorprendería" que 'Génova' hubiera hecho esa petición.

Fuentes de la dirección nacional del PP han indicado después a Europa Press que 'Génova' no ha pedido la dimisión de Pedro Antonio Sánchez.

