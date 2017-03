La Diputación de Lugo reprueba al subdelegado del Gobierno por sus declaraciones sobre una agresión sexual

La Diputación de Lugo ha reprobado al subdelegado del Gobierno por sus declaraciones relativas a una agresión sexual. Al respecto, el propio Ramón Carballo ha emitido un comunicado en el que subraya que "en ningún momento" quiso "quitar importancia" al hecho.

"Lo que quise explicar es que no se trató de una agresión sexual con violación; algo que no quedó bien expresado en mis palabras", señala en relación a lo ocurrido en el paseo del Miño, al respecto de lo cual manifestó que se trataba de un "hecho aislado" y que no había sido una agresión sexual como tal sino "unos tocamientos" y una "intimidación" a una mujer..

El organismo provincial, por su parte, le ha reprobado con la ausencia de los 12 diputados del PP, que abandonaron el plenario en el momento de la votación.

Cumplieron así con la amenaza de ausentarse si no se retiraba esa moción que presentó el grupo socialista y que secundaron los dos diputados nacionalistas.

Esta ausencia no evitó que finalmente se reprobara a Carballo -pese a haber pedido disculpas este mismo martes- con los 11 votos del PSOE y dos del BNG y la bancada popular vacía.

"CAER TAN BAJO"

En su intervención, el viceportavoz del PP, Carlos Armesto, ha pedido al presidente, Darío Campos, que retirara la iniciativa tras las "disculpas" del subdelegado y ha asegurado que "cualquier otra cosa es rozar el ridículo político".

"Nunca jamás en política vi caer tan bajo, ni jugar así con la honradez y la credibilidad de las personas. No pueden utilizar una institución solo para sus fines", ha censurado.

"VANALIZAR VIOLENCIA MACHISTA"

El portavoz socialista que defendió la moción, Álvaro Santos, ha calificado de "no admisible" lo que dijo Carballo. Así, ha explicado que con esta moción se pretende "rechazar como corporación esas declaraciones en las que califica como no agresión sexual las intimidaciones y tocamientos sufridos por una mujer en la ciudad de Lugo".

Santos ha añadido que el acuerdo se hará llegar "al presidente del Gobierno y al delegado del Gobierno en Galicia", a modo de "tirón de orejas" por "vanalizar" la violencia machista.

Mientras, el portavoz nacionalista, Xosé Ferreiro, ha compartido este argumento de que no se puede "vanalizar" este tipo de hechos, aunque también ha valorado las disculpas del subdelegado.

"FIRME CONDENA"

En la nota, Carballo ha puntualizado que "si alguna mujer, y especialmente la víctima de esa agresión sexual, se sintió ofendida" por sus palabras, les pide disculpas.

Ha reiterado, además, su "más firme condena" a este tipo de actos "delictivos", y ha recordado que las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado "siguen trabajando para esclarecer este hecho, como también para evitar que se puedan producir otros semejantes".

PLAN PARA AYUNTAMIENTOS

En el mismo pleno provincial, se aprobó por unanimidad el bautizado como 'plan único' para los ayuntamientos, por el que se van a destinar 20 millones.

El objetivo con este plan para los entes locales es lograr un reparto "objetivo y equitativo" en cada uno de los 67 consistorios de la provincia de Lugo.

Consulta aquí más noticias de Lugo.