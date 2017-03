Ciudadanos reitera que sólo apoyará la moción de censura de Murcia si es para convocar elecciones

En declaraciones en los pasillos de la Cámara Baja antes de participar en la Junta de Portavoces, Girauta ha afirmado que con el PP "no hay nada que hacer" cuando se tratan cuestiones de regeneración.

Finalizado el plazo que Cs había dado para evitar que el presidente autonómico, investigado por el 'caso Auditorio', se mantenga en el cargo, el PP "no ha forzado la dimisión de Pedro Antonio Sánchez y no ha convocado elecciones", ha indicado.

Ahora Ciudadanos negociará con el PSOE para que la moción de censura que ha registrado en la Asamblea Regional vaya acompañada de la disolución de la Cámara y la convocatoria de unos comicios autonómicos.

Cuando le han preguntado si la formación naranja aceptaría que esas elecciones no se celebrasen inmediatamente, sino transcurrido un determinado plazo, ha contestado que eso "no tiene sentido": "Nosotros no barajamos chalaneos políticos".

"Cada día que pasa, Murcia se hunde más y más en la ingobernabilidad y la inestabilidad", así que "¿hablar de plazos para qué?", ha planteado.

UN TRIPARTITO PSOE-PODEMOS-Cs SERÍA "ABERRANTE"

Pero si Cs no lograra convencer a los socialistas, Girauta ha pedido que "nadie espere" la formación de un gobierno tripartito con PSOE y Podemos, que ha definido como "una criatura aberrante políticamente que no podría sobrevivir".

El portavoz parlamentario ha afirmado que ha sido el PP el que ha convertido Murcia en un lugar "condenado a la inestabilidad política" y ha insistido en que Pedro Antonio Sánchez tendría que haber dimitido el día que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia lo citó a declarar como investigado y el PP podría haber propuesto a un candidato para sucederle.

