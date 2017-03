El Ayuntamiento impone a FCC cinco sanciones, de las que tres son graves, con importes de hasta 3.000 euros

A la contrata de limpieza viaria corresponden cuatro sanciones, dos de ellas se han puesto por utilizar camiones de residuos hospitalarios para recoger residuos domiciliarios que tienen tratamiento en el Centro de Residuos Urbanos de Zaragoza (CTRUZ) y se depositaban en el ecovertedero. Están descritas como graves en el pliego de condiciones, con una penalización de 3.000 euros cada una.

Otra de las multas ha sido por dedicar trabajadores de mantenimiento de papeleras a otras tareas, en el taller de la empresa situada en la carretera de Castellón. También está tipificada como grave con hasta 3.000 euros. La cuarta, atañe al barrido mixto, que en el pliego de condiciones está marcado por dos trabajadores y lo hacía uno solo. Es de tipo leve y asciende a 1.000 euros.

La última sanción corresponde a la contrata de Parques y Jardines por "no cumplir con la edad máxima de vehículos, que ya se denunciaba en la pasada legislatura y ahora se ha detectado y se ha comenzado a tramitar, aunque todavía no se conoce cuantía", ha descrito Cubero.

En rueda de prensa, el consejero ha resumido que FCC, en marzo, ha

acumulado cinco sanciones por parte del Consistorio, mientras que en la pasada legislatura ha tenido una sola sanción y estos veinte meses de gobierno de Zaragoza en Común (ZEC) ha alcanzado las diez sanciones.

DE DOS A VEINTE

Por contratas, Albero Cubero ha precisado que la de Parques y Jardines de tener una sanción en la pasada legislatura, en estos primeros meses de ZEC se han llegado a las ocho. "De dos a casi veinte sanciones", ha subrayado. "Era evidente la permisibilidad e impunidad que se permitía a estas empresas", ha aseverado.

Cubero ha precisado que estas sanciones "no son por errores humanos, sino por tratar de engañar a la ciudad", al tiempo que ha querido dejar claro que "las empresas que dos años después mantienen las mismas prácticas no queremos que sigan trabajando en esa ciudad y no son bienvenidas".

También ha detallado que acumular tres sanciones de una misma categoría implica una superior según los pliegos y las acumulaciones "pueden tener la consecuencia de posible rescisión del contrato", ha recordado.

Al respecto, ha apuntado que la contrata de Parques y Jardines caduca el 1 de enero de 2018. "Planteamos el proceso de remunicipalización del servicio", ha referido. La contrata de limpieza viaria caduca en 2020, aunque "no planteamos la rescisión de contrato si no es para un cambio en el modelo de gestión", ha reiterado.

UNIDAD

DE INSPECCIÓN

Por otro lado, ha informado de que este mes de marzo se han incorporado cinco trabajadores a la unidad de inspección del Ayuntamiento de Zaragoza, que corresponden a las 14 plazas creadas en una oferta de empleo del pasado mes de diciembre, y ha confiado en que todos estén operativos "lo antes posible".

Este equipo vigilará las 139 contratas, que suman casi 200 millones de euros, que no tenían servicio de inspección. "Dedicarán más tiempo a las contratas con más volumen de trabajadores, pero se controlará a todas y cada una de ellas, con factor sorpresa que es fundamental, y todas se controlarán a raíz de las peticiones de posibles denuncias de trabajadores o del tejido social", ha destacado Cubero.

