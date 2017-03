El exsecretario del Palau: "Políticos que me presentaron a Millet niegan ahora conocerlo"

Joan Segura, exsecretario del Palau de la Música, ha asegurado este martes que algunos "políticos" que le habían presentado al expresidente de la entidad Fèlix Millet negaron haberle conocido una vez estalló el escándalo; "antes, todo el mundo quería salir en la foto con él", ha dicho.

Segura, que ocupó temporalmente las secretarías de la Fundación Palau de la Música y del Orfeó Català, ha declarado este martes como testigo ante la sala de la Audiencia de Barcelona que juzga el expolio, por el que en 2010 prestó declaración como imputado, aunque finalmente fue exculpado por el juez instructor.

El testigo ha recalcado que "ni por un momento" se le ocurrió pensar que Fèlix Millet y su mano derecha Jordi Montull estuvieran saqueando el Palau de la Música, ya que su gestión al frente de la entidad era "maravillosa. Era un continuo y todo eran éxitos", ha añadido.

"La gente se peleaba por estar con Millet, cenaba con el presidente del Gobierno, con ministros, con el alcalde, todo el mundo quería salir en la foto con él", ha explicado el exsecretario, que ha admitido que algunos políticos que le habían presentado al saqueador confeso "después del escándalo decían que ni lo conocían".

"No voy a decir quiénes", ha apuntado Joan Segura, al que el fiscal Anticorrupción Emilio Sánchez Ulled ha apremiado, sin éxito, a concretar: "No se prive, no se prive de decir nombres".

El testigo, que prestó asesoría fiscal al Palau hasta los años 2004 o 2005 y trabajó en los inicios de la inspección fiscal que Hacienda le abrió por las numerosas salidas en efectivo, ha reconocido que los directivos de Ferrovial eran objeto de "agasajo" por parte de la entidad cultural.

Sin embargo, ha dicho que no tiene "ni idea" de los patrocinios de la constructora Ferrovial al Palau de la Música y si estos eran desorbitados, como mantiene la Fiscalía porque sospecha que ocultaban el pago de comisiones ilegales a CDC a través de la entidad cultural a cambio de la adjudicación de obra pública.

Asimismo, Segura ha corroborado que los "bonus" millonarios que Fèlix Millet y Jordi Montull se autoadjudicaron por su gestión al frente del Palau de la música "no pasaron nunca por la junta de patronos" de la Fundació del Palau, donde "en ningún momento se habló de ningún tipo de emolumentos ni sueldos".

