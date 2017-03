El 70 % dels alumnes formats a la Fundació Pere Tarrés accedeix al mercat laboral

La Fundació Pere Tarrés ofereix formació subvencionada tant per a persones desocupades com a treballadors amb l'objectiu millorar la inserció laboral i la qualificació dels treballadors segons les exigències del mercat.

El perfil d'usuaris dels cursos va des de joves fins a persones d'edats més elevades, centrant-se la mitjana entre els 30 i els 50 anys. Les persones que decideixen formar-se amb nosaltres tenen diferents objectius com ampliar la formació acadèmica, canviar de professió o especialitzar-se en un àmbit concret i tenir un reconeixement oficial que ho acrediti.

Cursos especialitzats

Una part de la formació prevista per la Fundació Pere Tarrés se centra en l'àrea social amb especialitats com per exemple la mediació comunitària, informador juvenil, promoció i intervenció socioeducativa amb persones amb discapacitat ... Aquesta formació té una part teòrica i una altra de pràctica en entitats del sector.

Les sortides professionals van des d'informador juvenil: que té com a objectiu formar persones que puguin tenir l'habilitat d'orientar, assessorar i acompanyar els joves durant el seu desenvolupament professional i personal.

Promoció i intervenció socioeducativa de persones amb discapacitat: en què s'aprenen recursos i tècniques per millorar la comunicació segons les necessitats de cada usuari utilitzant com a eines apps, les TIC, etc.

Més del 69% dels nostres alumnes de formació ocupacional s'han inserit laboralment, segons el SOC.

