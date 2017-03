La Oficina Municipal de la Vivienda de Huesca ofrece consejos para ahorrar hasta un 20% en el recibo de la luz

Reducir la potencia contratada, que generalmente es superior a la necesaria por lo que se paga por algo que realmente no se utiliza; desenchufar el cargador del móvil una vez cargado; no dejar los electrodomésticos en modo stand by, porque siguen consumiendo y, en la medida de lo posible, cambiar los viejos electrodomésticos por unos más modernos, ya que consumen mucho menos, son algunas de las recomendaciones que desde la Oficina de la Vivienda aportan para ahorrar dinero y por responsabilidad con el medio ambiente.

La técnica de eficiencia energética de la Oficina Municipal de la Vivienda, Elena Giral, ha comentado que "hay mucha gente que tiene una potencia elevada y no lo sabe y usa cuatro electrodomésticos por no gastar y sin embargo paga mucho en la factura por una potencia que no necesita".

Para dar a conocer estos consejos y recomendaciones, y para aprender a descifrar las facturas de la luz, el Ayuntamiento de Huesca ha editado tres videos, que se subirán tanto a las redes sociales como a la web municipal.

También se puede obtener información presencial en la Oficina Municipal de la Vivienda, que además gestiona el bono social energético y lleva a cabo la mediación en deuda, realizando un acompañamiento y mediando directamente con la compañía energética.

