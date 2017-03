El Ayuntamiento de Teruel licitará las obras de reparación del puente de la Equivocación por 217.000 euros

"Es una obra que veremos en 2017", ha señalado la alcaldesa, Emma Buj, al resaltar que este puente "es una de las entradas principales a la ciudad de Teruel".

Las obras no eran urgentes, pero sí necesarias porque "habían aparecido grietas en las pilastras", afección que según ha dicho Buj "no supone riesgo actualmente", pero en un futuro si no se acometen las reparaciones necesarias podrían tener mayor importancia, ha advertido.

La actuación contempla también incluye otras reparaciones ya que "hay aceras rotas y barandillas que reparar en una de las entradas principales de la ciudad", acceso para quienes entran desde Zaragoza o Valencia por la variante.

La alcaldesa ha recordado la tramitación de mas de un año de esta obra dadas sus afecciones con Fomento, ADIF, la Confederación Hidrográfica del Júcar y Patrimonio.

PUENTE DE LA REINA

Emma Buj también se ha referido a la obra pendiente del puente de la Reina, cuyo procedimiento administrativo "está en estudio de valoración", un proyecto demandado por el mal estado del pavimento, las barandillas, las aceras estrechas y mal estado en general de la infraestructura.

El puente de la Reina comunica el centro de Casco Histórico con el barrio de San León y fue construido en 1841, en honor de Isabel II, para salvar el barranco de la Merced, ahora calle Bajo los Arcos. Fue el puente que daba paso a la zona de crecimiento de la ciudad donde se construyó la primera plaza de toros y a mediados del siglo XIX marcaba el inicio de la expansión urbana.

El paso de este puente fue volado con explosivos por las tropas carlistas en 1874 cuando fracasaron en la toma de la ciudad que intentaron en dos ocasiones en julio y agosto.

FERROCARRIL

Por otra parte, en la Junta de Gobierno se han aprobado gastos por valor de 4.750 euros para actividades de primavera, 3.110 euros para el memorial Navarro Bau y 4.000 euros para la semana de la bicicleta.

Emma Buj también se ha referido a la movilización programada para este sábado, 1 de abril, para reivindicar el ferrocarril y ha apuntado que "como alcaldesa asistiré a esa manifestación" dado que "es una de las mayores reivindicaciones que tiene Teruel".

Esta movilización, a la que se han sumado partidos políticos y organizaciones sociales de todo tipo, tiene como objetivo solicitar la mejora del tramo Teruel-Valencia hasta Zaragoza del corredor Cantábrico-Mediterráneo para que sea eje vertebrador del territorio en lugar del corredor de Levante que llevaría el tráfico por Tarragona y Lérida hasta Zaragoza, cerca de 200 kilómetros más largo.

