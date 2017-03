Equipo de Pedro Sánchez acusa la Gestora del PSOE de excluirles de la ponencia: "Su neutralidad es como un unicornio"

La diputada socialista Adriana Lastra, miembro del equipo de Pedro Sánchez en su empeño por volver a ser secretario general del PSOE, ha acusado este lunes a la Gestora del partido que haber excluido de la elaboración de la Ponencia Marco para el Congreso no sólo a los colaboradores de Sánchez sino a "una parte del partido", incluida la única corriente interna, Izquierda Socialista.

"La neutralidad de la Gestora está claro que es como los unicornios: maravillosos animales mitológicos que no existen. En la Ponencia se ve lo que estaban haciendo, expulsar a una parte del partido de la elaboración del documento estratégico para cuatro años", ha dicho.

Lastra ha lanzado su acusación durante un debate en RNE, recogido por Europa Press, con un representante de la candidatura de Susana Díaz, Nino Torre, y con una del equipo de Patxi López, Evangelina Naranjo.

En el debate no había representantes de la Gestora, pero Torre le ha replicado que en los debates de la ponencia participó gente cercana a Sánchez como el cántabro Pedro Casares. Lastra y Torres, ambos asturianos, se han acusado mutuamente de mentir.

¿EL PROYECTO DE DÍAZ ES EL DE LA GESTORA?

Además, dado que Torre ha explicado que Susana Díaz no quería presentar su candidatura antes de que se presentase el borrador de la Ponencia marco, Lastra le ha espetado después: "Tú mismo has dicho que es el proyecto político de Susana". También la representante de Patxi López le ha avisado de que "decir que el proyecto de Susana Díaz es el que se ha hecho desde el PSOE no es bueno".

Al final del debate, los representantes de Sánchez y Díaz han vuelto a enzarzarse, con Lastra acusando a la actual dirección de darle el Gobierno a la derecha y Torre preguntándose si Sánchez pensaba pactar con los independentistas tras no haber podido pactar con Podemos y Ciudadanos.

Todo ello después de que los tres contendieses hayan dejado claro que ninguno de los aspirantes a secretario general apoyará los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que presente el Gobierno. Pese a que los tres han coincidido, Lastra ha advertido de que "hay gente que tiene más credibilidad que otra", puesto que Sánchez llegó a dejar su escaño para mantener su rechazo a Rajoy.

En este punto, Torre ha recordado lo que desveló Felipe González, que Sánchez le dijo que se abstendría para que gobernase Rajoy si no lograba un acuerdo. Lastra le ha respondido que Sánchez explicó que, si bien lo había valorado inicialmente, cambió de opinión tras reunirse con Rajoy y constatar que quería una "gran coalición".

Además, le ha puntualizado que Sánchez lo explicó no sólo en una entrevista en televisión, sino en una reunión de la Ejecutiva en la que estuvieron presentes tanto ella como el propio Torre, en su condición de secretario general de Juventudes Socialistas.

Lastra también ha recordado a Naranjo que Patxi López formó parte de la Ejecutiva y del Grupo Parlamentario que decidió votar no a Mariano Rajoy, después de que ésta haya defendido que la solución para cerrar las fisuras del PSOE no puede ser una de las dos partes que se han enfrentado.

EXPERIENCIA, COHERENCIA O PROYECTO COLECTIVO

En lo que sí han estado de acuerdo todos ha sido en mostrarse dispuestos a celebrar debates entre los tres candidatos a las primarias. Naranjo ha defendido como principales activos de López que tiene "experiencia suficiente", que tiene claro qué hay que hacer el día después y que ha demostrado que sabe cómo hacer frente al problema territorial en España.

Por su parte, Lastra ha puesto en valor que Sánchez es "el único que tiene acreditada coherencia" y defiende los derechos de la militancia. Torre ha destacado que Díaz representa "el proyecto colectivo, no personalista, de miles de hombres y mujeres que se sienten orgullosos de la historia del partido" pero saben que sólo con la historia no se gana.

