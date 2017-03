Siete de cada diez 'runners' asturianos han sufrido problemas de salud mientras corrían

Este porcentaje sitúa a Asturias como la comunidad en la que mayor número de 'runners' sufrieron problemas de salud corriendo, frente al 46,7% de las Islas Baleares, en el otro extremo.

En concreto, cuatro de cada diez corredores asturianos (38,4%) padecieron una lesión muscular, dos de cada diez (19,7%), dolores de cabeza fuertes y el 13,9%, fracturas y esguinces. Otros de los síntomas que sintieron los corredores de esta región mientras practicaban su afición fueron falta de respiración (11,4%), palpitaciones o taquicardias (9,7%), dolor en el pecho (8,1%) y mareos o desmayos (4,5%).

La investigación de Laboratorios Cinfa y Semed, primer estudio sobre hábitos de salud de los 'runners' realizado en España, se basa en un cuestionario online que comprende una muestra representativa de casi 2.400 mujeres y hombres de entre 20 y 60 años que corren al menos dos veces a la semana, residentes en todas las comunidades autónomas.

Se estima que el 63% de los aficionados a este deporte en nuestro país -3,14 millones en total- son hombres y el 37%, mujeres. Según el estudio, en Asturias, los 'runners' corren de media 3 horas y 32 minutos a la semana -diez minutos más que el promedio español-, y más de la mitad (51,2%) sale tres o más veces semanales. Además, compiten en 5,4 carreras al año, media similar a la del resto del país (5,0).

Eduardo González Zorzano, experto del Departamento Médico de Cinfa, recuerda que "para disfrutar de los beneficios del 'running' y evitar sus riesgos, es crucial adoptar medidas preventivas como someterse a revisiones médicas y pruebas de esfuerzo, así como calentar y estirar antes y después de correr".

Al respecto, el doctor Pedro Manonelles, presidente de la Semed, ha destacado la importancia "de recurrir al consejo profesional a la hora de fijar planes de entrenamiento y de alimentación adaptados a nuestras necesidades. Aunque las exigencias de la actividad física de tipo recreacional no son tan elevadas como las de la profesional, pueden también alcanzar gran intensidad".

Sin embargo, las cifras que arroja el VI Estudio CinfaSalud ponen en evidencia la falta de preparación de los runners asturianos: siete de cada diez (69,2%) no se han hecho nunca una prueba de esfuerzo, precaución sobre la que tampoco se muestran concienciados los corredores de maratón de esta región -cuatro de cada diez (38,5%) no se la han hecho jamás -ni los que padecen una afección cardiovascular previa -de nuevo, el 38,6% no se somete a este test-.

Además, ocho de cada diez encuestados (82,7%) no tienen un plan de entrenamiento regular, la mitad (48,2%) no calienta antes de correr ni estira después y nueve de cada diez (89,3%) no siguen un plan de alimentación adaptado a su práctica deportiva de manera habitual.

Uno de cada dos corredores (50%) que sufrió algún percance (fractura, mareo, dolor de cabeza) declara que no acudió al médico y uno de cada diez (11,1%), que no hizo nada al respecto. A la hora de buscar información sobre la práctica del 'running', los amigos o familiares constituyen la principal fuente que consultan los corredores asturianos (39,3%), seguida del profesional sanitario (36,4%) e Internet (34,3%). Dos de cada diez (20,9%) no se informan al respecto.

De acuerdo con el estudio, cuidar la salud (30,6%), la superación personal (18,9%), tener un buen aspecto físico y divertirse (17,1% en ambos casos) son las principales motivaciones del 'runner' asturiano.

Por otra parte, Asturias destaca por ser en la que más a menudo se practica este deporte porque "está de moda" (0,9%). Como recuerda el presidente de la Semed, "no existe ninguna otra estrategia (nutricional, farmacológica, higiénica) que produzca tantos y tan importantes efectos beneficiosos sobre la salud como la actividad deportiva. Solo a nivel psicológico, disminuye la susceptibilidad al estrés, aumenta la autoestima y reduce la ansiedad".

Así lo confirman los resultados de la investigación: uno de cada tres (32,5%) participantes de Asturias asegura que salir a correr reduce su estrés y tres de cada diez (30,6%, porcentaje más alto de España), que mejora su humor.

Dos de cada diez (20,9%) consideran que este deporte aumenta su autoestima. Además, siete de cada diez encuestados asturianos (68,4%) consideran que correr beneficia su vida familiar o de pareja. De hecho, la mitad (49,8%) sale a correr en compañía; uno de cada cuatro (25%), con su pareja.

CORRER CON EL MÓVIL

La popularización del 'running' ha llegado acompañada de una creciente demanda de artículos y complementos deportivos de toda índole, en los que los corredores españoles invierten una media de 39,6 euros al mes -475 euros al año-, media que en el caso de Asturias asciende a 48,1 euros -577,2 euros anuales-.

Las zapatillas específicas para el 'running' son el artículo que más se usa para correr en esta región -el 84,6% de los 'runners' las emplea-, seguidas de la ropa técnica deportiva (76,4%) y el móvil, que el 57,9% de los corredores asturianos -porcentaje más alto de España- lleva consigo cuando sale a practicar su afición.

Por otra parte, el 35,7% de los corredores asturianos recurre a los suplementos nutricionales como bebidas isotónicas, geles, barritas o bebidas post esfuerzo. Eduardo González Zorzano advierte, sin embargo, de la necesidad de que este tipo de ayudas nutricionales "sean siempre las más ajustadas a las características personales del deportista y cuenten con calidad y seguridad garantizadas, para lo que es fundamental el consejo de un experto".

Las plantillas constituyen la segunda ayuda deportiva más empleada (17,5%), mientras que los corredores asturianos son los que más refuerzos y protectores articulares usan en España (14,9%, frente al 3,8% de Castilla y León, en el extremo opuesto). En cambio, uno de cada cinco 'runners' (19,7%) de Asturias no recurre a ningún producto deportivo y solo el 1% se aplica fotoprotección cuando sale a correr.

