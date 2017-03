Vence el últimatum de C's al PP en Murcia y el PSOE pide su apoyo en la moción de censura

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha afirmado este domingo que su partido apoyará la moción de censura en Murcia para "dar voz" a los murcianos si el PP no presenta otro candidato a la presidencia autonómica, porque la "solución" no es "quitar al PP para poner al PSOE".

Imágenes 1 Foto

Villegas ha insistido en una rueda de prensa en la sede del partido en que el PP debe "mover ficha" este lunes, cuando expira el plazo que Ciudadanos le dio al presidente murciano Pedro Antonio Sánchez (PP) para que abandone su cargo o se nombre a otro candidato para gobernar la región.

El PSOE presentó esta semana una moción de censura contra Sánchez, investigado por el caso Auditorio de presunta corrupción urbanística en Puerto Lumbreras, localidad murciana de la que fue alcalde.

Villegas ha recalcado que Ciudadanos no participará en un "intercambio de poltronas" y ha recriminado al PSOE que haya "quemado el cartucho" de la moción de censura porque, en el caso de que no saliera adelante, no podrían presentarse otra hasta dentro de un año. "El PSOE se han adelantado con sus ganas de hacerse con el poder", ha asegurado.

Asimismo, el secretario general de Ciudadanos ha afirmado que "ante la corrupción no vale la paciencia", como les ha pedido el Partido Popular, y ha asegurado que "no taparán la cara" a la corrupción.

El dirigente de Ciudadanos ha recordado, además, que el PP de Murcia se comprometió en su acuerdo con Ciudadanos a que los imputados por casos de corrupción abandonasen su cargo, algo que asumió también públicamente el presidente de Murcia si finalmente acababa siendo investigado por el caso Auditorio.

El PSOE habla de "única oportunidad"

Por su parte, el secretario de Comunicación del PSOE RM y diputado regional, Emilio Ivars, se ha dirigido a la Ejecutiva nacional de Cs, que se reúne este lunes, y le ha pedido que valore que tiene una única oportunidad de demostrar a la ciudadanía de la Región si están por mantener el actual gobierno de Pedro Antonio Sánchez o están "por sacar del Gobierno la mentira, la falta de palabra y el incumplimiento de las leyes del buen gobierno y la ética pública".

"Le insistimos que van a tener una única oportunidad de demostrarle a la Región de Murcia que era cierto aquello que decía Albert Rivera por el mes de agosto de 2016, de que quien hiciera cábalas con unas nuevas elecciones no merecía ser presidente", añade.

Ivars mostró su esperanza de que en Ciudadanos "sean coherentes con sus principios, con sus acuerdos, con sus planteamientos, con su programa electoral y arrimen su hombro para solucionar la crisis institucional de la Región de Murcia aportando reformas y soluciones, no apartándose, a la primera de cambio, de su participación en la solución política al descrédito institucional que sufre la Región de Murcia".





