Beamonte (PP) dice "no y no" al trasvase del Ebro y apela a los acuerdos electorales con el PAR

El presidente del PP Aragón, Luis María Beamonte, ha dicho este domingo, en la clausura del XIII Congreso Autonómico, en el que ha sido elegido, "no, no y no" al trasvase del río Ebro, apelando a los acuerdos electorales firmados con el Partido Aragonés (PAR) en 2015, sobre los que ha manifestado su "profundo respeto".

Beamonte se ha referido brevemente al trasvase del Ebro, después de que este mes la Generalitat de Cataluña haya solicitado una detracción de aguas del Segre, afluente del Ebro, a sus cuencas internas: "A quienes desde fuera piden un trasvase, yo les digo que no; a quienes desde adentro piden un trasvase, les pido que lean el programa electoral que los mismos aprobaron, y a todos les digo no, no y no al trasvase del Ebro", ha dicho, arrancando los aplausos de los compromisarios. Ha celebrado la "unidad y no división" en el seno del PP regional.

Luis María Beamonte ha expresado que la Comunidad Autónoma merece ""volver a la normalidad, la centralidad, la certidumbre" y que "hay otra manera de hacer las cosas", más cuando "el pacto de izquierdas ha fracasado" porque "es un fraude, un engaño al conjunto de los aragoneses", de forma que la acción política "se reduce al sobresalto diario en el que viven Podemos y el PSOE y cuyas consecuencias pagan el

conjunto de los aragoneses".

De hecho, ha continuado, "no existe planificación, gestión, acción de gobierno" porque todo ha sido sustituido por "las amenazas y chantajes de sus supuestos socios", de manera

que el Gobierno de Javier

Lambán "no es fiable" y las instituciones se utilizan de forma "partidista".

Beamonte ha lamentado que del lenguaje político aragonés han desaparecido expresiones como empleo, crecimiento, servicios públicos, un sistema tributario justo, porque "unos intentan llevar a otros al precipicio y otros llevan a los otros a ser devorados por los leones".

GOBIERNO SECTARIO

A su juicio, "nunca ha habido un Gobierno tan sectario en nuestra Comunidad" como el de Lambán, criticando la creación de "una auténtica fractura y división" porque quienes "iban a devolver la senda de la normalidad, a devolver la política a los ciudadanos" han "pervertido el debate".

"Para avanzar tenemos que hacerlo juntos, con unidad, cohesión y sentido común, apoyándonos en principios y en esas ideas que nos han hecho grandes", ha planteado el presidente regional de los 'populares' aragoneses, quien ha aseverado que "hay una alternativa diferente, un proyecto asentado, serio, solvente", que "debe volver a liderar el Gobierno en nuestra Comunidad". Ha defendido la creación de empleo y la libertad de elección de centro educativo, señalando que "con esto no se puede jugar".

El proyecto del PP Aragón, "totalmente coordinado" con el nacional, es "de crecimiento, de oportunidades", apuesta por las personas y respeta las singularidades de la Comunidad, ha expuesto Luis María Beamonte, quien ha apostado por luchar contra la despoblación.

"A lo largo de nuestra historia, los aragoneses hemos dado muchas muestras de diálogo, de la impronta del diálogo y la negociación" y "ese espíritu es el que tenemos que recuperar", ha dicho.

COHESIÓN

Beamonte ha defendido el papel "cohesionador" de Aragón para poner "cierto límite a ciertas locuras", lo que "es un reto y debe convertirse

en una oportunidad", en el sentido de que "Aragón es una pieza de seguridad para España" y "debemos dar ejemplo de centralidad y normalidad frente a los extremismos que ponen en riesgo la seguridad del Estado".

"Aspiramos a un Aragón sin complejos", que resuelva sus reivindicaciones históricas, ha continuado el presidente del PP, quien ha defendido las políticas integradoras del medio rural y el urbano, apoyando a "quienes peor lo pasan".

"ME VOY A DEJAR LA PIEL"

"Me voy a dejar la piel para que Aragón sea como otras comunidades, por un proyecto constitucional en el que Aragón nunca va a ser un problema para España", para que la comunidad sea "líder", tenga una financiación "justa" y para "acabar con los trajes a medida que hizo el PSOE en 2009", ha prometido. Ha defendido la reapertura de la línea ferroviaria internacional de Canfranc (Huesca) y el corredor Cantábrico-Mediterráneo.

"Salimos a ganar las próximas elecciones, pero a ganar y gobernar, como nos enseñó Luisa", ha proclamado el nuevo presidente, quien ha afirmado que los aragoneses "pueden buscar soluciones en el PP", que quiere "devolver a la política aragonesa la sensatez y normalidad". Ha apostado por actualizar el Estado autonómico y ha rechazado de plano el federalismo, resaltando el papel del Estatuto de Autonomía.

"UNA POLÍTICA DE RAZA"

El nuevo presidente del PP aragonés ha recordado a Manuel Giménez Abad, asesinado en 2001 por la banda terrorista ETA, destacando de él su talante y bondad, que "marcaron la vida de nuestro partido", cuyo asesinato sumió a todos en "una auténtica desesperación". Ha condenado el reciente atentado yihadista de Londres, exigiendo "respeto, memoria, justicia y dignidad para con todas las víctimas de la barbarie terrorista".

Beamonte ha mencionado a Gustavo Alcalde, sucesor de Giménez Abad al frente de

este partido, tildándolo de "valiente". "No lo tuvo fácil", pero "a pesar de todas las circunstancias,

los ciudadanos ni nos dieron la espalda ni nos perdieron el respeto".

También ha elogiado a la presidenta saliente, Luisa Fernanda Rudi, "una política de raza, un referente personal; trabajadora, entregada, luchadora, que nunca se ha acobardado". Se ha comprometido a trabajar con "respeto, responsabilidad y valentía".

En el XIII Congreso de Autonómico del PP Aragón se ha emitido un video en el que, desde Madrid, el presidente nacional, Mariano Rajoy, ha dicho de Beamonte que es un alcalde "brillante" que ha sido presidente de la Diputación de Zaragoza, "una buena escuela" y que "está preparado para darle nuevos éxitos al PP en Aragón".

NUEVAS GENERACIONES

También ha intervenido en la clausura del Congreso el presidente de Nuevas Generaciones de Zaragoza, Alberto Baños, quien ha felicitado a Beamonte y ha dado lectura a un discurso redactado por el diputado Ramón Celma, quien no ha podido asistir por motivos personales.

Baños ha dicho que el PP ha sufrido un desgaste "por los tiempos en que nos ha tocado gobernar", pero "sigue siendo el preferido de los españoles", basándose en los principios "no negociables" de libertad individual y de pensamiento, la unidad de España y la familia.

"El diálogo es la única forma política de seguir avanzando", ha indicado Baños, quien ha aseverado que el presidente de la Comunidad Autónoma, Javier Lambán, ha cedido a todas las peticiones de "populistas y comunistas", subiendo los impuestos y "despreciando al PP". Ha emplazado a apoyar a Luis María Beamonte para que presida el Gobierno regional a partir de 2019.

A esta cita de los 'populares' aragoneses que se ha celebrado en el Palacio de Congresos de la Expo de Zaragoza han asistido más de 900 compromisarios.

