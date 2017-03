Teodoro García: "González Tovar se dejaría cortar un brazo por ser presidente un minuto"

García ha explicado que los socialistas murcianos con González Tovar a la cabeza han planteado una estrategia, contra el presidente Pedro Antonio Sánchez, "primero denunciándolo y ahora cuando la Justicia investiga su denuncia presentan una moción de censura "con el único fin de conseguir el poder a toda costa".

Así, ha recordado que "hace ya bastante tiempo que los murcianos dejaron de confiar en el PSOE y en González Tovar", por lo que a juicio del diputado del PP han desistido de hacer campaña electoral "que sería la forma legítima de convencer a los murcianos y ganarse su confianza.

Quieren ganar el poder en los juzgados denunciando hasta en 16 ocasiones a una persona inocente como el presidente del Ejecutivo regional y al que, hasta la fecha, la Justicia ha dado la razón".

En este contexto ha pedido a Ciudadanos que, "no se eche en brazos de PSOE y Podemos y que no valide esta estrategia de González Tovar", porque si lo hace, "será cómplice de la manipulación de la Justicia por parte del PSOe que con una mano está retrasando el proceso judicial, personándose acusación particular, y con la otra ha presentado la moción de censura". Por eso ha pedido a Ciudadanos que "no se siente en la misma mesa que González Tovar porque es una irresponsabilidad".

Asimismo, Teodoro García ha hecho un llamamiento de "responsabilidad" a Ciudadanos y lo ha emplazado a continuar trabajando por la Región para que siga en la senda del crecimiento, tal y como lo estamos haciendo en estos dos años de forma conjunta", y ha deseado que la formación naranja permita que se pueda seguir trabajando de la mano "sin que González Tovar y el PSOE interfieran en las ansias legítimas de los murcianos de ver crecer nuestra tierra", ha finalizado.

