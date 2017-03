Miembros del Consello das Mareas llaman a "desbloquear" este órgano y a reunirse el 2 de abril para elegir coordinadora

Diversos miembros del Consello das Mareas han llamado a "desbloquear" este órgano de dirección que lleva sin reunirse desde el 5 de febrero y proponen celebrar un encuentro el 2 de abril (17,00 horas), domingo, con el fin de elegir coordinadora, entre otras cuestiones.

En una misiva dirigida a sus compañeros, a la que ha tenido acceso Europa Press, se emplaza a la convocatoria del Consello das Mareas para acabar con la "inacción" y "pasividad" en la que se encuentra.

El escrito está firmado por: Adrián Fuenteseca, Ares Jiménez, Borja San Ramón, Gladys Afonso, Iago Martínez, Mariano E. Fernández Cabarcos, Oriana Méndez, Paula Rodríguez, Pedro José Rivera, Rafa Dopico, Sara Outeiral, Javier Octavio de Toledo y Noemi Prados.

Así, explican que el Consello das Mareas no se ha reunido desde comienzos de febrero, "y no es que no se intentase", pues "el 1 de marzo se propuso fijar fecha infructuosamente", así como en otras ocasiones "con el mismo resultado", pero "solo hubo dos tipos de respuesta: o silencio o evasiva".

"No encontramos ninguna explicación razonable a este bloqueo", se quejan, "ya no solo al diálogo, sino incluso a coincidir simultáneamente en el mismo tiempo y en el mismo espacio".

Por ello, los firmantes del texto lamentan que "la consecuencia es paralizar la plena constitución de los órganos de dirección de En Marea, particularmente su coordinadora, y de eludir los importantes debates políticos pendientes". "En definitiva, una voluntad de impedir que En Marea se consolide fuera del perímetro del Parlamento de Galicia", censuran.

ORDEN DEL DÍA

De tal forma, apelan a "un ejercicio de responsabilidad" con una llamada "a la cordura" para que se convoque el Consello das Mareas el 2 de abril "para desbloquear la actual situación" y "garantizar el respeto de las decisiones democráticamente tomadas por las personas inscritas".

La orden del día que proponen incluyen siete puntos que pasan por, además de elegir coordinadora, asignar responsabilidades a consejeros, así como abordar cuestiones como la carta financiera, la situación de las finanzas de En Marea y el local. También se deberán aprobar las actas anteriores y realizar un estudio de las aportaciones al documento político vota mayoritariamente por las personas inscritas.

La lista encabezada por Luís Villares en las elecciones internas de En Marea, 'Máis Alá!', obtuvo 21 puestos en el Consello das Mareas. Por su parte, la candidatura vinculada a Anova, 'Somos Quen', se hizo con nueve; y la de Cerna, 'Queremos participar', con cinco.

"Tenemos una obligación que cumplir ante las mayorías sociales que nos comprometemos a defender, a las que poco les interesan los intereses de parte por legítimos que puedan ser", concluye el escrito. "Hagamos nuestro trabajo y hagámoslo ya", remachan.

