Medina (PP): "El consejero de Educación no convoca oposiciones porque no quiere"

"No las convoca porque no quieren y echa la culpa al gobierno de la Nación. Está cogiendo una costumbre muy fea que es mentir y no asumir responsabilidades propias. Si Asturias no tiene en 2017 oposiciones para maestros de primaria es única y exclusivamente por responsabilidad del consejero socialista que no las ha querido convocar", ha dicho Medina.

En este sentido el diputado del PP ha destacado que Alonso mintió tras la reunión celebrada con el secretario de Estado de educación y el resto de consejeros en la que se explicó la tasa de reposición que hoy publica el BOE. Así ha indicado que tras esa reunión Alonso "vino y contó otra cosa".

"Hay comunidades, ocho o nueve, que si convocan oposiciones y si miramos las que no lo hacen los consejeros de turno han salido y han dicho que no las convocan porque es su decisión, pero el asturiano no las convoca porque no quiere y echa la culpa al Gobierno de la nación", ha insistido Medina.

