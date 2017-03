Vamos Podemos llama a los ciudadanos de CyL a salir a la calle para "defender y exigir" que nadie se quede sin derechos

Por esta razón, y con el objetivo de poner en el centro del debate político la defensa de todos los derechos del artículo 25, Vamos Podemos ha movilizado a toda España y, en concreto a varias localidades de Castilla y León, para que no haya #NadieSinDerchos.

En la capital vallisoletana, la convocatoria, que ha tenido lugar en la plaza de Fuente Dorada, ha reunido a cerca de medio centenar de personas para clamar que "no hay derecho" a que una "minoría privilegiada" haya "secuestrado" para sus "intereses" las instituciones, que son las que deben garantizar los derechos para la mayoría social.

Tras la lectura de un manifiesto en el que se ha exigido que se garanticen derechos básicos para todos, algunos de los asistentes, elegidos al azar, han recitado el artículo 25 de esta Declaración, que regula que "toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, junto a su familia, salud, bienestar, vivienda, asistencia médica, así como aquellos servicios sociales necesarios y unos ingresos mínimos en caso de desempleo, invalidez, vejez, viudedad o pérdida de los medios de subsistencia".

Asimismo, los integrantes de la iniciativa Vamos, que se propone desplegar a pie de calle, en cada barrio y en cada pueblo, espacios de participación y acción colectiva que respondan a las necesidades de la gente y de los territorios, ha ratificado su existencia al reivindicar que "su sitio está en las calles".

A continuación, en la ronda de micrófono abierto, algunos asistentes han lamentado la "escasa asistencia" al acto pero han asegurado que no deben sentirse "defraudados" porque lo importante es "encender la chispa" de los derechos y acercarla a los ciudadanos para que "prenda como la pólvora".

En este sentido, el secretario general de Podemos Valladolid, Daniel García, ha indicado que no cree que la poca afluencia de público se deba a una falta de implicación por parte de la sociedad, sino que se debe a una cierto "cansancio" que la ha "desgastado".

Sin embargo, ha destacado que Podemos no valora el "éxito" por la cantidad de asistentes sino que este radica en "no rendirse" y ha agregado que, a su juicio, habrá "poca gente" cuando no acuda "nadie", pero mientras haya "cuatro, diez, 1.000 o 10.000" personas que salgan a la calle para reclamar que este sistema no les gusta, Podemos reivindicará que existe una "trama corrupta" conformada por las entidades financieras, las grandes eléctricas, los fondos buitre y el tridente de PP, PSOE y Ciudadanos.

MOVILIZACIÓN REGIONAL

En el mismo ambiente "festivo y reivindicativo" que ha imperado en la concentración de la capital vallisoletana, la iniciativa también ha convocado diferentes actos por toda la Comunidad, como las mesas informativas en la plaza Adolfo Suárez de Ávila, de 12.00 a 13:30 y de 18.00 a 20.00 horas.

En la provincia de León, se ha llevado a cabo un reparto de octavillas en el mercado semanal de La Bañeza y, en la capital, tendrá lugar a las 17.00 horas la asamblea 'Nadie sin derechos' en la plaza del Ágora de San Marcos. Asimismo, en Ponferrada, se ha convocado una concentración a las 12.00 horas acompañada de una mesa informativa en la plaza Julio Lazurtegui.

Lo mismo ha ocurrido en la localidad palentina de Guardo, donde ha tenido lugar la charla 'Los Fondos Miner en las obras públicas. La Variante de Guardo y el nuevo Ayuntamiento' en la Biblioteca Pública.

Por último, en Segovia, los precursores de Vamos Podemos celebrarán una concentración de 18.00 a 20.00 horas en la plaza de San Martín.

