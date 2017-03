Vaquero (PP) rechaza la "antipolítica" y advierte a Lambán de que "los aragoneses no están en venta"

PRESS)

La portavoz del Grupo Parlamentario del PP de las Cortes de Aragón, Mar Vaquero, ha rechazado este sábado la "antipolítica" y "el fracaso del modelo de izquierdas", advirtiendo al presidente del Gobierno autonómico, Javier Lambán, de que "los aragoneses no están en venta". Ha defendido el "modelo de la libertad" que propugna el PP en su intervención en el XIII Congreso Autonómico del PP Aragón, en el Palacio de Congresos Expo de Zaragoza.

Ha dejado claro que "los aragoneses no están en venta, nuestro proyecto no tiene precio y nosotros tampoco", asegurando que los populares son "la única alternativa", mostrándose convencida de que ganarán las próximas elecciones y volverán a gobernar.

Mar Vaquero ha dicho que a quien no explica para qué se dedica a la política "solo le queda apagar las luces, recoger sus cosas y marcharse", aseverando que el único objetivo del presidente aragonés es "mantenerse en su sillón", por lo que "tener un presidente así es un problema muy serio", argumentando que "cuando el único objetivo es sobrevivir, Aragón también tiene un problema".

A juicio de la portavoz parlamentaria del PP, Javier Lambán "no lidera la sociedad", sino que la "arrastra" y, de hecho, "no da respuesta a los aragoneses". Lo que hace es "imponerles las exigencias" de otros, de forma que "la vida de los aragoneses lleva colgada una etiqueta con un precio firmado por Lambán y empieza a resultarnos muy caro".

SAINETE

El modelo de la izquierda ha fracasado, ha aseverado Vaquero, en alusión al "sainete que vivimos desde hace dos años" y "el precio que ha habido que pagar por el sillón de la Presidencia de las Cortes" y "los acuerdos o no acuerdos de ese cuarteto de perdedores", aunque los populares han acudido "en auxilio" del Gobierno "cuando se han quedado solos", en alguna ocasión, pero "además de despreciarnos se han permitido insultarnos y eso tiene que tener un límite" porque la responsabilidad del PP "no puede ser la puerta de escape para que el presidente deje de dar la cara".

Los populares "preferimos el valor y no el miedo; la unidad y no el conflicto en que está instalado el Gobierno de Aragón", ha continuado Mar Vaquero, quien ha contrapuesto la "generosidad" y la "verdad" del PP al "egoísmo" y las "mentiras" del Ejecutivo de Lambán.

HONOR INSTITUCIONAL

El afán del PP es "mantener intacto el honor de las instituciones" porque "las Cortes no solo representan a la sociedad", sino que "son la sociedad", abogando por un Parlamento "más transparente, pero no por ello más indefenso, unas Cortes modernas, pero no más indignas" y por evitar "que la antipolítica convierta las Cortes en ese circo donde da igual morir o vivir" porque "lo único que se quiere es que continúe el espectáculo". Ha proclamado que "Aragón es la vida de los aragoneses y por eso tenemos que asumir con lealtad la labor que nos corresponde en las Cortes".

"No vamos a elegir atajos", ha avisado Vaquero, quien ha reconocido que el PP tiene un camino "difícil" hasta 2019, año en que se celebrarán elecciones autonómicas y municipales, y mientras tanto el Grupo del PP "se va a dejar la piel por entregar a los aragoneses un Aragón mejor que ese dividido que impone el Gobierno de Lambán" con su "supuesta superioridad moral".

Mar Vaquero ha defendido la

labor del Grupo Parlamentario del PP Aragón como "refugio, respuesta y alternativa", afirmando que "hacemos del sentido común la línea de nuestro comportamiento" y, además, "no somos sectarios" y "solo nos importa cómo mejorar la vida" de los aragoneses, apostando por la libertad de elección de centro educativo, el acceso de los jóvenes a la agricultura, el rechazo al impuesto de sucesiones o la igualdad de derechos para el medio rural y el urbano.

Los populares trabajan para promover la creación de empleo y no miran el color de ninguna idea si aporta algo que sirva para que los aragoneses sean "mejores y más libres".

Vaquero ha repasado el trabajo de este Grupo Parlamentario, señalando que "hubo etapas heroicas y trágicas donde incluso nos mataban por defender nuestras ideas, travesías en el desierto, e incluso ganamos las elecciones y tuvimos la responsabilidad de gobernar en Aragón".

Se ha dirigido a la presidenta saliente, Luisa Fernanda Rudi, manifestando su "enorme gratitud" por su "dedicación, entrega y esfuerzo" al frente del PP regional, etapa durante la que ha mostrado "un camino que nuestro Grupo tiene que recorrer", lo que a partir de ahora tiene que hacer el presidente entrante, Luis María Beamonte, "el primero de entre todos nosotros". El Grupo Parlamentario del PP estará "a la altura de los que los aragoneses necesitan y más se merecen", ha concluido.

