Víctor Martínez: "Tovar quiere 'cazar' al presidente que ha elegido la gran mayoría de los murcianos"

Martínez ha dicho que la moción de censura "es la última bala de un Tovar que se ha tirado a la piscina y se va a ahogar en su ansia y ambición porque una vez más antepone sus intereses personales a los de todos los murcianos".

Asimismo, ha afirmado que "no hay ni motivos, ni razones, ni justificación para que el partido Ciudadanos haga presidente a Tovar, el socialista menos votado en la historia de la Región, si los murcianos le han dicho que no a Tovar elección tras elección y Albert Rivera también le ha negado su apoyo, ahora no pueden hacerlo presidente porque sería traicionar la voluntad mayoritaria de la sociedad".

El portavoz autonómico 'popular' ha hecho un llamamiento "al sentido común y la prudencia, estamos cerca de conocer la resolución judicial del caso Auditorio, el lunes será una fecha clave con la declaración de cuatro peritos que ratificarán la legalidad del expediente, por lo que lo más sensato es esperar a conocer qué dice el juez antes de tomar un camino equivocado, que Ciudadanos actúe con cautela porque la resolución judicial está cerca y los justo es esperar", ha aseverado.

Martínez ha dicho que "un tripartito es lo peor que puede pasarle a la Región de Murcia porque supone meter en el congelador decisiones como la bajada de impuestos que han ayudado a la Comunidad Autónoma a ser la que más empleo crea y más crece económicamente", y ha añadido que "en estos momentos la sociedad murciana no puede permitirse caer manos de un gobierno formado por tres partidos donde cada uno tira para un lado".

"Volvemos a hacer un llamamiento a la responsabilidad a Ciudadanos porque ni Tovar ni las elecciones anticipadas son la solución", y ha añadido que "la vía más legítima, democrática, sensata y prudente es esperar a una resolución judicial que cada día está más próxima".

