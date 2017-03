Octavio López subraya que el PP Aragón es ahora un partido "cercano, más maduro y renovado"

ZARAGOZA, 25 (EUROPA PRESS)

El secretario general autonómico del PP-Aragón, Octavio López, ha subrayado este sábado que la formación "ha cumplido con su obligación" en los últimos cinco años, desde la celebración del último Congreso autonómico, y ha estimado que el partido está ahora "unido" y es "cercano a la gente, más maduro y renovado".

López ha presentado el informe de gestión del Comité Ejecutivo Regional, que ha sido aprobado en el 13º Congreso Autonómico del PP Aragón, por una "abrumadora mayoría", al recibir el apoyo mayoritario de los compromisarios, un voto en contra y tres en blanco, según ha anunciado el presidente del congreso, Antonio Suárez. Esta cita de los populares se celebra en el Palacio de Congresos de Zaragoza.

"Han sido cinco años duros, intensos, en los que la realidad nos ha puesto a prueba y podemos estar orgullosos de los desafíos que se nos han presentado" y a los que el PP ha dado una respuesta con un discurso "sólido y coherente", ha dicho López al destacar que "hoy tenemos un partido unido, único, cercano a la gente, que coordina su programa y planifica su acción, limpio en sus comportamientos y transparente en su gestión".

Aunque ha sido un periodo "difícil, intenso y doloroso en algunos momentos, seguimos siendo la primera fuerza política" y un partido "más maduro y renovado, que en cualquier momento está preparado para gobernar", por lo que "hoy no cambiaría ni una coma, ni dejaría de hacer nada de lo que hemos hecho en estos cinco años" en los que el PP ha cumplido con su "obligación".

Octavio López ha recordado que 2012 se inició aún "con el recuerdo de las importantes victorias electorales", pero al comenzar a gobernar "nos dimos cuenta de que lo tendríamos que hacer solos" enfrentando una crisis económica y social "que obligó a tomar decisiones drásticas".

"Lo desgarrador es que lo tuvimos que hacer solos, sin ayuda de otros partidos, jamás en una situación similar hubo una oposición tan irresponsable e inmadura", que no planteaba "ni una solución, solo problemas, pancartas y manipulaciones". Por ello, el PP decidió emprender campañas como 'La verdad de las reformas' para explicar las decisiones que se adoptaban a afiliados y simpatizantes.

CASO BÁRCENAS

A la crisis se sumó "el estallido del caso Bárcenas, que nos puso en la picota", dado que entonces "no éramos solo el Gobierno de las reformas sino el partido de la corrupción" y la dirección del PP aragonés decidió "continuar con su actividad ordinaria porque no íbamos a dejar de dar la cara, no teníamos nada que esconder".

Todos los miembros del comité de dirección hicieron públicas sus declaraciones de renta y patrimonio y "nos convertimos en un referente de honradez y de limpieza, éramos, somos y debemos seguir siendo referentes de esto en el futuro".

Ha mencionado otros "hitos" de la formación, como la Escuela de Verano de Tarazona o el Día del Afiliado que "no se celebraba desde 2010" y en 2013 se recuperó ante la "necesidad de estar unidos", con una jornada en el Santuario de Rodanas a la que asistieron 2.500 personas.

En 2014, la economía comenzó a remontar y fue el año "de irrupción de la nueva política, que no deja de ser una mezcla vacía de populismo y obviedad; populismo de quien ofrece soluciones fáciles a temas complejos y aprovecha los dramas sociales para dividir a la sociedad, y obviedad la de quien hace de la juventud un valor en política".

Ese año, tuvo un "punto y a parte" con la propuesta de Luisa Fernanda Rudi de pactar medidas de regeneración, pero "los partidos de la izquierda se miraron el ombligo y escenificaron el preludio del sainete que hoy vivimos", mostrando ya "su cara de radicalismo, sectarismo y fractura social".

TIEMPO DE DIÁLOGO

En las europeas de 2014 y en las autonómicas, municipales y nacionales de 2015, el PP siguió siendo el primer partido, ha apuntado López, si bien ha reconocido que en Aragón fue una victoria "amarga" porque quedaron relegados a las labores de oposición y Rudi anunció que no optaría a su reelección al frente del partido, dando muestras "de su altura política".

Desde entonces, "la labor del partido no se ha frenado ni un ápice", a pesar de que en 2016, ante los intentos de investidura de Mariano Rajoy, se comprobó la "irresponsabilidad" del resto de partidos que propiciaron un "diálogo entre sordos" que obligó a repetir los comicios, hasta que Rajoy fue investido presidente y está demostrando que "su gobierno no considera ésta una legislatura perdida", sino un periodo de diálogo con los partidos "comprometidos con el interés general, el bienestar y el respeto a la ley", un periodo "para evolucionar y adaptarnos al futuro".

Mientras tanto, en Aragón "se pone en entredicho todo lo realizado con notable esfuerzo en la legislatura anterior, la bajada de impuestos, gastar lo necesario, la construcción de carreteras y la libertad de enseñanza han pasado a mejor vida" y ahora "vivimos el tiempo del chantaje diario y la constante improvisación".

Tras mencionar los numerosos encuentros, foros y visitas de cargos políticos a la Comunidad, como las ocho que ha realizado el presidente Mariano Rajoy en este tiempo, Octavio López ha tenido un recuerdo para todos los miembros del PP que han fallecido en estos cinco años, "635 compañeros" a quienes "echamos de menos".

Ha aclarado que la tesorería autonómica del PP "está saneada y no hay deudas pendientes" y ha detallado que el Comité de Derechos y Garantías ha celebrado catorce reuniones, acordando cuatro expulsiones y seis suspensiones de militancia en este mismo periodo.

López ha agradecido la "labor silenciosa y abnegada de los afiliados" que "son lo mejor de nuestro partido". También ha resaltado el trabajo de las estructuras provinciales y de sus presidentes Antonio Torres (Huesca), Carmen Pobo (Teruel) y Luis María Beamonte (Zaragoza) que han dejado "el listón muy alto". Ha felicitado a Beamonte que "hoy empieza una nueva e ilusionante etapa" una vez que sea elegido presidente del PP aragonés.

Ha tenido palabras de agradecimiento también para el resto de miembros de la Ejecutiva y para los exalcades de Huesca y Teruel, Ana Alós y Manuel Blasco, así como para el exportavoz del PP en Zaragoza, Eloy Suárez.

INTEGRIDAD Y GRANDEZA POLÍTICA

De la hasta ahora presidenta del PP-Aragón, Luisa Fernanda Rudi, a quien conoce desde hace 35 años, ha relatado que han compartido juntos "cientos de proyectos", siendo testigo "privilegiado de su juicio, disciplina, integridad, coherencia y grandeza política".

"Su honestidad y rectitud no han buscado nunca los elogios, luchaba por Aragón, por España y por todos nosotros" y ha emplazado a sus compañeros a "tomar como ejemplo la forma más honesta de hacer política, la que arranca de las convicciones más profundas y de los sacrificios".

Octavio López ha estimado que el PP "es diferente a como era hace nueve años y no se qué deparará el futuro, pero cuando las cosas no vayan bien, cuando el camino se haga pesado, buscaremos un momento para tomar aire y recordar como tú -ha dicho en referencia a Rudi- ante situaciones similares siempre conseguías que diéramos un paso al frente".

"Ese es tu mayor legado que todos damos el mismo paso, todos en la misma dirección y ese paso al frente de todo el partido vale mucho más que cualquier número o estadística", ha incidido.

Por último, ha indicado que en estos años como secretario general ha trabajado "con pasión y transparencia", movido por su "lealtad" al partido y su "afecto" por sus compañeros y convencido de que "se puede cambiar la sociedad. "Ha sido un honor haber sido secretario general estos cinco años bajo la presidencia de Luisa Fernanda Rudi", ha concluido.

