Requisadas 432 nasas y más de 100 kilos de pescado y marisco en la ría de Pontevedra durante este mes de marzo

Asimismo, tal y como ha indicado la Consellería do Mar en un comunicado, los guardacostas también se hicieron con 3.000 metros de aparejos de enmalle.

En concreto, los inspectores de guardacostas han incautado 102 nasas en la zona de Punta Festiñanzo y Morrazán; 187 en las zonas de Punta Corbeiro, Foxos y Travesa; y 143 en la Illa de Ons.

Todos los aparejos requisados carecían de balizamiento e identificación, y estaban calados en fondos prohibidos. A mayores, los agentes se hicieron con los 68 kilos de pulpo y los seis de nécora que se encontraban dentro de las nasas.

Por otro lado, en otro operativo llevado a cabo en la ensenada de A Lanzada, los guardacostas se hicieron con 3.000 metros de redes de enmalle, que también estaban sin balizar, sin identificar y no respetaban el descanso semanal.

Además, requisaron los 25 kilos de raya y los cinco de centolla que contenían las redes.

La Consellería do Mar recuerda a la ciudadanía que el consumo de marisco extraído y comercializado de manera ilegal puede suponer un riesgo para la salud, al no haber pasado ningún tipo de control que lo avale. Por eso, pide al consumidor que no compre producto fuera de las vías legales de comercialización.

Consulta aquí más noticias de A Coruña.