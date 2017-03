El 1,15% de los vehículos examinados por Tráfico para controlar el cinturón y la infantil no cumplía la normativa

La Jefatura Provincial de Tráfico, en cumplimiento de la programación de las Campañas y Operaciones de Vigilancia ha desarrollado esta campaña especial sobre el cinturón de seguridad y sistemas de retención infantil, que se ha llevado a cabo entre los días 13 y 19 de marzo de 2017.

El Sector de Tráfico de la Guardia Civil ha controlado a un total de 21.400 vehículos, con el resultado de 246 denunciados. Por tipos de vehículos, se han controlado a 16.224 turismos, 167 taxis, 160 autobuses y 3.166 vehículos de mercancías.

En turismos un total de 16.107 conductore hacen uso del cinturón y 117 no, lo que supone un 0,72 % de no uso. De los pasajeros A/D (asientos delanteros) un total de 4.437 sí hacen uso del cinturón y 20 no, lo que supone un 0,45 % de no uso; de los pasajeros A/T (asientos traseros) un total de 1.616 sí hacen uso del cinturón y 26 no, lo que supone un 1,58 % de no uso; y respecto a los Sistemas Retención Infantil, un total de 909 sí hacen uso del S.R.I. o cinturón de seguridad, y 18 no, lo que supone un 1,94 % de no uso.

En taxis se da un 100% de uso, en autobuses también se da un 100% de uso y en vehículos de mercancías, un total de 3.129 conductores hacen uso del cinturón y 37 no, lo que supone un 1,17 % de no uso; de los pasajeros A/D, un total de 528 sí hacen uso del cinturón y 6 no, lo que supone un 1,12 % de no uso; de los Pasajeros A/T, un total de 34 sí hacen uso del cinturón y 2 no, lo que supone un 5,26% de no uso; y de los Sistemas Retención Infantil no hay ningún menor controlado.

Respecto a las denuncias por tipo de vía, en las convencionales se dieron 208 denuncias, lo que supone el 84,55 % del total; en autovías y autopistas 38 denuncias, lo que supone el 15,45 % del total.

A esta campaña se han adherido los ayuntamientos de Abanilla, Abarán, Águilas, Alcantarilla,

Alguazas, Alhama de Murcia, Archena, Beniel, Blanca, Bullas, Calasparra, Campos del Río,

Cartagena, Cehegín, Fortuna, Fuente Álamo, Jumilla, La Unión, Las Torres de Cotillas, Los Alcázares, Mazarrón, Molina de Segura, Mula, Murcia, Pliego, Puerto Lumbreras, San Javier, San Pedro del Pinatar, Santomera, Torre Pacheco, Totana y Villanueva del Rio Segura.

Los resultados de los controles efectuados por las Policías Locales de estos municipios están pendientes de ser comunicados a la Jefatura Provincial de Tráfico de Murcia.

