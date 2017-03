Sanidad gestionará 1.898 millones en 2017, cien más que en 2016, con incrementos en personal, inversiones y farmacia

Así lo ha expuesto en la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública de las Cortes de Aragón el consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, quien ha destacado que la subida presupuestaria también beneficia, con un millón de euros más, a las vacunaciones, y cinco para "asegurar la atención a tiempo y para salud mental".

Según ha detallado, del presupuesto del Servicio Aragonés de Salud (Salud) es de 1.775 millones de euros y el del Departamento propiamente, de 103,6, con una "tendencia ascendente en la financiación" en ambos casos y un incremento de más de ocho millones en este último y de 92 más en el Salud, donde en dos años de Gobierno PSOE-CHA se han consignado "300 millones" por encima de lo presupuestado en el último año del anterior Ejecutivo.

Celaya ha remarcado el "esfuerzo" para mejorar "los recortes a que obligó la crisis económica", de forma que en dos años "hemos recuperado casi el 95 por ciento de la disminución" que hubo en la pasada legislatura.

Dentro del Salud, ha mencionado los 992 millones de euros para personal, 28 más que el año anterior; y también la subida para incentivos en productividad variable a los profesionales, que pasa de 123 a 149 millones; el aumento de 40 a 49 millones para conciertos de asistencia sanitaria, entre otras cosas, con casi un millón más para la realización de TAC y el aumento de 14,8 a 19,1 millones en el programa de transporte sanitario urgente.

En farmacia, se pasa de 288 millones de euros a 327, con casi 40 millones más. "Este año hemos podido pagar a tiempo a las farmacias y queremos seguir haciéndolo", mientras que el lo que respecta a las inversiones del Salud, se contemplan 30,1 millones de euros sobre los 18,6 del ejercicio anterior, 11,5 millones más y un 61 por ciento de subida.

En concreto, hay 11,5 millones de euros consignados para el nuevo Hospital de Alcañiz, 1,2 para el de Teruel, 600.000 euros para atención especializada, un millón para primaria y medio millón para el pabellón San Juan del Centro Psiquiátrico Nuestra Señora del Pilar. También se contemplan 14,3 millones para inversión en media y alta tecnología, con la compra de los dos aceleradores lineales -cuyo concurso está ya en tramitación-, dos mamógrafos, dos TAC, así como resonancias, diez salas convencionales de rayos y ecógrafos, entre otras cosas.

DEPARTAMENTO

El consejero ha señalado que de los 103 millones de euros destinados propiamente al Departamento de Sanidad, sin contar con los organismos autónomos, un 8 por ciento más que en 2016, se contempla una subida un 20 por ciento de los programas para prevención y promoción de la salud, pasando de los 6 a los 7,2 millones en el de vacunaciones.

También se ha referido a los conciertos para reducir demora quirúrgica, que pasan de 39 a 44 millones de euros y que en 2016 han permitido reducir el 35 por ciento la lista de espera, así como a los convenios con el tercer sector para salud mental, con una dotación de 11 millones de euros, un 25 por ciento más, con el objetivo de apostar "por la rehabilitación e inserción" y que "esperamos que este año se puedan adjudicar"

Celaya ha informado de que el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS) cuenta con un presupuesto de 10,2 millones de euros, de los cuales 4,9 provienen de transferencias del Departamento y el resto de fondos propios, lo que supone un descenso sobre los 12,5 millones de

2016 "por la derivación de la gestión de algunos proyectos de investigación a la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón".

No obstante, el consejero ha comentado que se incrementa un 55 por ciento la partida para inversiones del IACS, que va a permitir, entre otras cuestiones, "sostener la biblioteca virtual del Salud" y destinar 650.000 euros a adquirir un nuevo microscopio con focal, que también cuenta con financiación del Gobierno central y fondos europeos "y es un avance importante para los investigadores".

Por su parte, el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón está dotado con 9,4 millones de euros "y se autofinancia con sus recursos propios", ha relatado el consejero de Sanidad.

CUENTAS ENGORDADAS

La diputada del PP Carmen Susín ha estimado que el Departamento ha presentado una "cuentas engordadas a peso, que sabe que no va a cumplir" ya que los Presupuestos no se aprobarán antes del 10 de mayo, a pesar de lo cual "le faltan unos cuantos millones", ha cuestionado que vayan a poder ejecutar los 30 millones previstos en inversiones y ha echado en falta varios programas y criticado el aumento de las derivaciones a la sanidad privada, "no porque estemos en contra", sino porque Celaya las rechazaba cuando el PSOE estaba en la oposición.

La diputada socialista Olvido Moratinos ha subrayado que este Departamento representa el 35 por ciento del total del Presupuesto del Gobierno, cuando con el PP-PAR era el 30, "aumenta la inversión, se continua con la reducción de las listas de espera" y se incrementa los programas de salud un 20 por ciento, además de apostar por la salud mental.

La parlamentaria de Podemos, Itxaso Cabrera, ha esgrimido que "son más de cien millones los que mi grupo ha podido arrancar a su Gobierno", con una apuesta por la mejora de las infraestructuras y de la tecnología sanitaria, eliminando la unidad de control del gasto, que en año pasado "desvió más de 9 millones" de este Departamento y ha anunciado que estarán "vigilantes para ver el nivel de cumplimiento y los ajustes y desajustes" que posteriormente puedan implementar desde Hacienda.

La diputada del Partido Aragonés Berta Zapater ha afirmado que "hay más para gastar, pero no más de lo que se gastó en 2016", con 225 millones que faltan respecto a lo ejecutado en 2016, y ha opinado que serán insuficientes en farmacia, mientras que ha cuestionado que se puedan gastar los 11,5 millones del Hospital de Alcañiz, además de echar de menos algunos nuevos centros de salud o ampliaciones, como Los Olivos, Broto, Binéfar, Barbastro y Valderrobres, así como la unidad de infanto-juvenil en salud mental de Calatayud.

La diputada de Ciudadanos, Susana Gaspar, ha calificado de "timo del tocomocho" estas cuentas que "ni usted se cree" y "no hay por donde coger", para estimar que en personal y farmacia están "infradotadas", se habla del complemento de la carrera profesional, pero luego en la ley de Presupuestos dice que no se va a pagar, y aumenta la inversión un 60 por ciento, pero "les quedarán siete meses de ejecución" o incluso menos.

La diputada de CHA, Carmen Martínez, que ha intervenido por el grupo mixto, ha opinado que disponer de 300 millones de euros más sobre 2015 supone apostar "por una sanidad pública accesible y de calidad para todos" y ha resaltado que "la aprobación del Presupuesto supondrá, por fin, la adjudicación del nuevo Hospital de Alcañiz, espero que en breve podamos ver la de Teruel". Además, "nos congratula del tratamiento a la salud mental" y de los 14 millones de euros para el plan de tecnología.

