La Fundación Caja de Burgos presenta este sábado al cantante Myles Sanko en su ciclo de jazz

Cantante y compositor nacido en Ghana, Myles Sanko se ha convertido, en pocos años, en uno de los referentes de la música soul en el Reino Unido, heredero de grandes como Bill Withers, Marvin Gaye, James Brown, Otis Redding y Al Green.

Sanko hace un soul de la vieja escuela que a la vez resulta fresco y actual, a partir de una voz dulce y poderosa y un sonido que hace evocar a la mítica Motown. El soulman británico exhibe un elegante repertorio, luminoso y enérgico, sensual y optimista, mecido en ritmos contagiosos, con una nueva mirada al estilo y un swing irresistible.

Con su tercer disco, 'Just Being Me', que presenta en este ciclo, resume una travesía musical que se inició en el hip hop de su juventud, pasa por una personal interpretación del soul y desemboca en los postulados clásicos del jazz.

Junto a Sanko subirán al escenario Phil Stevenson (guitarra), John Mapp (bajo), Tom O'Grady (teclados), Rick Hudson (batería), Gareth Lumbers (saxo) y Tom White (trombón).

