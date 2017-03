La consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, reprobada por la Junta General

La iniciativa, propuesta por el PP y respaldada por Podemos, IU, Foro y Ciudadanos, considera que la consejera incumplió "de forma reiterada su compromiso de buscar una solución, vulnerando el acuerdo de huelga suscrito por los trabajadores y el Principado" adoptado en el parlamento.

También se ha acordado por la moción aprobada que mediante una encomienda de gesttión al Serpa se mantenga el acuerdo adoptado el día 7 de junio por la Junta General.

El diputado del PP Luis Venta Cueli, que defendió la iniciativa, ha criticado las "falacias" de Álvarez y ha dicho que el de los veterinarios es uno de tantos problemas causados por la consejera. "Miles de asturianos que viven en el medio rural no se merecen la gestión de esta consejera", ha dicho.

La diputada de IU María Josefa Miranda, perteneciente a una formación que suscribió un acuerdo de investidura con el PSOE, ha reconocido que pasó una "mala noche", pero ha explicado que no le quedaba otro remedio que reprobar a la consejera por que lo que firmaron fue un acuerdo de investidura y no "un cheque en blanco". Añadió que estuvo esperando hasta minutos antes de intervenir por si desde la Consejería se aportaba "algo" para solucionar la situación. Pero dijo que no recibió nada.

Desde Podemos, Foro y Ciudadanos también se han mostrado muy críticos con la gestión de la consejera asturiana de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, la socialista María Jesús Álvarez, y han coincidido que hay motivos para reprobarla.

De esta forma, el PSOE fue el único grupo que defendió a la consejera. El diputado socialista Marcelino Marcos Líndez calificó de "insólito" que el PP lleve esa iniciativa a la cámara, cuando ha sido el "responsable" del expediente de regulación de empleo en Tragsatec del que se han derivado los problemas. Ha insistido en que Álvarez ha actuado de acuerdo a la legalidad.

