La Asamblea pide que el Hospital Infanta Cristina pase a llamarse Hospital de Parla

La Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves, con los votos a favor de PSOE y Podemos, la abstención de Ciudadanos y el no del PP, una Proposición No de Ley (PNL) que pide que el Hospital Infanta Cristina pase a llamarse Hospital de Parla, localidad en la que está ubicado.

El diputado de Podemos Pablo Padilla ha sido el encargado de defender la PNL de su Grupo Parlamentario en la que se reclama que el Hospital Infanta Cristina pase a llamarse Hospital de Parla.

La han traído a la Cámara porque hay 1.700 firmas de Parla en Movimiento que así lo piden y porque, a juicio de Padilla, hay una "contradicción" entre la 'tolerancia cero con la corrupción' y tener un hospital "con el nombre de una persona que se ha aprovechado de todos los españoles".

Quienes se aprovechan de gente, se apropian del dinero público (...) no deben tener ningún reconocimiento"Se trata de mostrar que nuestros discursos van a acompañados de prácticas y que quienes se aprovechan de gente, se apropian del dinero público, quienes no pagan impuestos demostrando su antipatriotismo y se creen impunes y con derecho a robar esas personas no deben tener ningún reconocimiento publico", ha remarcado.

El diputado del PP Alfonso Serrano ha explicado que su grupo no va a dar cobertura a esta PNL porque, en su opinión, bajo la excusa del cambio de nombre, "subyace el visceral odio de Podemos a la Monarquía Parlamentaria" y el PP cree en ella.

En su intervención, Serrano ha dicho que quien fue condenado fue el marido de la Infanta Cristina, Iñaki Urdangarin, y no ella.

"No creo que pretenda hacer responsable a una mujer de lo que hace su marido. Es como si aquí hiciéramos culpable o responsable a un hijo de lo que hace su padre. Como no creo que sea justo, creo que no es justo culpar a la Infanta" cuando hay un Estado de Derecho y se le ha declarado inocente de los cargos, ha remarcado.

