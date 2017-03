La Policía Nacional multa con 601 euros a un hombre por hablar a un agente en catalán

La Policía Nacional ha sancionado a un profesor de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) con una multa de 601 euros por haberse dirigido en catalán a un agente del cuerpo en el control de pasaportes del aeropuerto barcelonés de El Prat el pasado 4 de septiembre de 2016.

Nunca he tenido ningún problema en hablar en castellano"La Plataforma por la Lengua está asesorando jurídicamente Xavier Casanovas, el profesor de la UPC, que consideran ha sido víctima de discriminación lingüística para dirigirse en catalán a un policía al aeropuerto del Prat, en Barcelona.

Según explica la Plataforma por la Llengua, los hechos ocurrieron el mes de septiembre, cuando Casanovas estaba pasando el control de pasaportes del aeropuerto y se dirigió en catalán al agente de la Policía Nacional, una actitud que mereció varias valoraciones negativas por parte del servidor público, entre las cuales destacan que se trataba de una "falta de respeto" y de "poco aprecio por el país".

Según la versión de Casanovas, decidió seguir hablando en catalán por la "chulería" mostrada por el agente. "Nunca he tenido ningún problema en hablar castellano, soy una persona que cuando me hablan en castellano contesto en castellano", ha dicho al portal Vilaweb Casanovas, quien pese a todo pasó el control y llegó a pensar que la cosa no iría a más.

Sin embargo, según la versión de Casanovas, el agente salió tras él y le abordó en la cola de embarque junto a otro compañero. Los agentes le pidieron el pasaporte y lo llevaron a un punto de información para tomarle la filiación y recriminarle una vez más su mala educación.

Según Casanovas, cuando les preguntó por los motivos de su actuación, los dos policías nacionales, le respondieron que estaba obligado a "hablar en castellano" con ellos y que así lo establecía la Constitución. También le advirtieron que si seguía hablándoles en catalán tendrían que avisar un traductor y que quizás perdería el vuelo.

