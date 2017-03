Podemos confía en presidir la Comisión de Investigación sobre cajas respaldada también por Cs e IU

Fernández ha recordado que de acuerdo con el pacto rubricado entre PP y Ciudadanos en diciembre de 2016 en las comisiones de investigación que se creen en las Cortes después de las ya existentes -adjudicaciones eólicas y el Hospital de Burgos- se mantendrá el voto ponderado del grupo mayoritario pero el PP renuncia a presidirlas.

El líder de Podemos no obstante ha asegurado que "no se puede confiar en el PP" aunque ha esperado que "cumplan su acuerdo", ya que no ha dudado de que el PSOE respaldará la propuesta de su grupo para presidir esta comisión. "Desde aquí hago un llamamiento a Herrera y a Mañueco, dejen sus disputas internas y cumplan su palabra", ha manifestado.

Para Pablo Fernández hoy es un "día importante" por haberse registrado la petición de esta comisión de investigación a través de la que se ahondará en el "espoleo" de las cajas de ahorro de la Comunidad, ya que, como ha destacado, es de "especial interés" después de que se haya "cercenado el músculo financiero de Castilla y León" por "obra de políticos y sindicatos".

Así, ha considerado que esta comisión de investigación será "determinante" para "depurar responsabilidades". "Hay que abrir la caja de Pandora, hoy habrá mucha gente intranquila", ha augurado el líder de la formación morada, quien ha desvelado un cierto "desinterés" del PSOE a la hora de avanzar en esta comisión, por lo que les ha pedido tanto a los socialistas como a los 'populares' que dejen avanzar "con normalidad" la Comisión y no tengan la voluntad de "bloquearla y cercenarla".

Por su parte, el procurador de IU-Equo, José Sarrión, ha valorado este "paso adelante" con el fin de utilizar "todas las herramientas" para que se conozca la verdad sobre las cajas de ahorro, un asunto en el que su formación está personada como acusación particular en el trámite jurídico.

Sarrión ha considerado que es necesario depurar responsabilidades políticas, ya que ante la situación en la que quedaron las entidades de ahorro de la Comunidad existen muchos "cómplices" que llevaron a la "desaparición del músculo financiero".

"La experiencia de seis años en los juzgados la vamos a llevar a las Cortes para esclarecer la verdad", ha insistido Sarrión, quien ha asegurado que no es un problema para él pertenecer a un grupo minoritario y tener que "duplicar" su trabajo si sirve para dar a conocer la verdad.

Por último, el portavoz de Ciudadanos en las Cortes, Luis Fuentes, ha insistido en la importancia de sacar adelante esta comisión y ha pedido a PP y PSOE que no la "bloqueen" para "tapar sus vergüenzas". "Es necesario esclarecer responsabilidades políticas", ha concluido.

