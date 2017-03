Podemos critica la "insolidaridad" con Asturias de las grandes fortunas que tributan fuera

La consejera, Dolores Carcedo, ha criticado que el parlamentario de Podemos se base en la lista 'Forbes' para realizar este planteamiento, y ha pedido a López "rigor". "Debería saber que los impuestos se pagan en función de dónde se vive", ha recordado.

López había criticado en su intervención que estas grandes fortunas suman más de 8.000 millones de euros, mientras que los ingresos por el impuesto de patrimonio en Asturias para 2017 se estima en más de 18 millones. "Esos cálculos no responden a la realidad de los patrimonios asturianos, pues hay un importantísimo volumen de fondos que no se ingresan porque el Gobierno no da los pasos necesarios para exigir el pago de este impuesto a grandes fortunas asturianas que debieran contribuir aquí", ha argumentado.

Por su parte, Carcedo ha recordado que el impuesto de Patrimonio se paga donde se vive, no donde se nace. Asimismo, ha acusado al diputado de "obviar información" para elaborar los cálculos. "Sin rigor los números salen, pero salen mal", ha aseverado.

