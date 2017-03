Belén Fernández (PSOE) acusa al PP de buscar la disolución de Sogepsa para favorecer la iniciativa privada

Fernández ha reaccionado en estos términos ante una pregunta del diputado del PP relativa a la situación de las diligencias previas seguidas ante el juzgado de instrucción número 3 de Oviedo en relación a los cursos de formación y los contratos de informática de Sogepsa.

A juicio de la consejera el diputado 'popular' tiene "dos intereses" en trasladar al Pleno de la Cámara de forma recurrente aspectos relacionados con Sogepsa. El primero, ha dicho, pasa por "utilizar Sogepsa como arma arrojadiza de manera sistemática" para cuestionar su labor.

En segundo lugar, ha criticado que Cuervas-Mons tenga un interés "poco confesable" en hablar de Sogepsa que "se evidencia cada vez con más nitidez". A su juicio, recurre a "problemas del pasado" que ya están siendo investigados "para generar sensación de que Sogepsa "no sirve para nada" y para "generar presdisposición en la Cámara para promover su disolución".

Con esto, Fernández ha dicho que Asturias no tendría una sociedad de gestión pública para promover suelo para viviendas públicas o actividad económica. "Habrá que recurrir a la iniciativa privada, que actuará cuando le salgan los números y cuando no, no", ha advertido. "Entonces vendrán al Pleno a recriminar al Gobierno que no haya una sociedad pública de gestión del suelo", ha aseverado.

Por su parte Cuervas-Mons ha instado a la consejera a investigar si hubo falsedad en el relato del anterior gerente de Sogepsa en relación a los cursos y los contratos de informática. Tras la réplica de la consejera, Cuervas-Mons ha sido llamado al orden por el presidente de la Junta, Pedro Sanjurjo, por haber afirmado estar "cansado" de las "mentiras de esta buena señora".

