Francesc Homs alerta de los perjuicios "irremediables" si le retiran el acta de diputado

El exconseller de Presidencia y diputado del PDeCAT en el Congreso, Francesc Homs, ha asegurado este jueves que "no recogerá velas antes de hora" y ha avisado de los perjuicios "irremediables" si le retiran el acta de diputado antes de que se resuelva su recurso ante el Constitucional.

En declaraciones a Rac1, Homs ha reiterado, tras conocerse este miércoles su condena firme por el 9N, que pedirá al Tribunal Supremo una suspensión de la ejecución de la condena mientras no se resuelva el recurso de amparo que antepondrá ante el Tribunal Constitucional.

Homs ha afirmado que no tiene grandes esperanzas en su recurso ante el TCHa remarcado que no es "ingenuo" y que no tiene "grandes esperanzas" en el recurso de amparo ante el Constitucional, pero ha remarcado que tiene que pasar por esa "ventanilla" para poder llegar luego a las instancias europeas.

Tiene previsto ir a la sesión plenaria del martes

El parlamentario ha aseverado que aún no le han notificado la sentencia, por lo que hoy por hoy tiene previsto acudir a la sesión plenaria del próximo martes: "No recogeré las velas antes de hora, estaré hasta el último minuto", ha expresado.

En este sentido, ha subrayado que si la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, le retira de inmediato el acta, sin que se hayan resuelto los recursos, le generará un "perjuicio" porque sería un proceso "irremediable".

En esta línea, el exconseller de Presidencia de la Generalitat ha recordado que el acta de diputado, una vez se entrega, ya no se puede recuperar.

