Pedro Antonio Sánchez afirma que si Cs se "echa en brazos" de "la coalición de perdedores" no habrá bajada de impuestos

"Cs, cada día, va diciendo algo diferente. Esperamos que dé un paso a la responsabilidad, a la seriedad y que sigamos poniendo en marcha un pacto de investidura que, hasta ahora, aquí ha estado funcionando bien y no hay razones reales para quebrarlo antes de la que la Justicia lo aclare todo", tal y como ha afirmado en una entrevista concedida al programa 'Espejo Público' de Antena 3, recogida por Europa Press.

Sánchez se ha referido al ultimátum dado por Ciudadanos en la Región, que le fijó el 27 de marzo como fecha límite para dimitir. Al ser preguntado por este asunto, ha recordado que el próximo lunes, 27 de marzo, acuden precisamente al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región cuatro peritos a "ratificar tres informes que dicen que no hay ilícito penal en la cuestión que se está investigando, una justificación de una subvención".

En su opinión, lo más serio y lo más justo es "esperar a que la Justicia lo aclare todo", porque ese mismo día, cuatro peritos con tres informes "dicen en el TSJ que no hay ilícito penal". Así, cree que las estrategias políticas "están muy bien" y que intentar arañar cuatro votos con una estrategia electoral "es legítimo" pero, sobre todo, "si alguien quiere ser serio y ser justo, debe esperar a que la Justicia opine".

Al ser preguntado pro la posibilidad de que la Justicia le exonere de toda responsabilidad, Sánchez ha estimado que "habrá que preguntarle a la oposición qué es lo que pretende". Su "sensación" es que la oposición, integrada por PSOE y Podemos, así como "Ciudadanos, lamentablemente", parece que "no les interesa saber nada de nada" sino "cargarse literalmente a un rival político".

Además, cree que la oposición persigue "que la investigación se alargue, no escuchar a los peritos, no escuchar los informes, no hacer caso a las pruebas, anticiparse a la Justicia e intentar que no se sepa pronto la verdad" porque, quizá, la verdad "frustra su estrategia". Frente a ello, cree que "hay que poner a la Región de Murcia por encima de todo y respetar los tiempos de la Justicia".

"Si somos serios y lo que pretendemos es ser rápidos y llegar pronto a costa de quien sea, como sea y a cualquier precio, desde luego ese no es el estilo del PP y la sociedad y los murcianos deben saber diferenciar", ha explicado.

"Yo cumplo mi palabra y cumplo el acuerdo", según Sánchez, quien ha querido aclarar de forma "contundente" que, cuando se firmó el pacto de investidura existía el término 'imputación', mientras que hoy, cuando se da esta circunstancia, no existe ese término. Para Sánchez, el término equivalente es "cuando se abre el juicio oral, cuando se encauza".

En este sentido, reprocha que Ciudadanos tiene la "línea roja" fijada también en la apertura del juicio oral "en toda España menos en la Región de Murcia". Por eso, el presidente de la Comunidad se pregunta por qué la formación naranja quiere en la Región de Murcia "otra estrategia".

Ya ha recordado que en el resto de España se han dado en casos "muy similares e, incluso, de mayor gravedad", porque en la Región de Murcia "estamos hablando de un asunto absolutamente administrativo y no hay corrupción política, y no se ha perdido ni un euro, algo que nadie duda".

A este respecto, se pregunta si todo vale para arañar cuatro votos y para la estrategia política". Ha recordado que una consejera de su Gobierno, la encargada de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, Adela Martínez-Cachá, "sufrió una situación muy parecida hace unas semanas", al estar también acusada por prevaricación, y "todos pidieron su dimisión". Sin embargo, hoy la Justicia "le ha exculpado y nadie le ha pedido perdón".

ELIMINARÁ UN IMPUESTO DE SUCESIONES "INJUSTO"

En otro orden de cosas, Sánchez se ha referido al anuncio del Gobierno regional de eliminar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones en la Comunidad anunciado para el próximo año.

Al ser preguntado a este respecto, Sánchez ha afirmado que la decisión de eliminar este gravamen se debe a que el Gobierno murciano cree en la fórmula consistente en que "a menos impuestos hay más prosperidad y más empleo".

Es algo, recuerda, que su Ejecutivo no hace "sólo ahora", sino que la primera decisión que tomó su Gobierno fue precisamente bajar el impuesto de Sucesiones y Donaciones, que actualmente es un 60% inferior a cuando tomó posesión de su cargo.

Por ejemplo, ha indicado que una familia que herede bienes por un valor de 300.000 euros, hoy en la Región de Murcia todavía tienen que pagar casi 14.000 euros, mientras que la eliminación del impuesto que está prevista para 2018 supondrá pagar unos 300 euros por el mismo concepto, tal y como ha destacado el presidente de la Comunidad.

Esto significa "más dinero en el bolsillo de la gente para que ahorre, para que consuma y para que reactive la economía", según Sánchez, quien ha recordado que la Región de Murcia está "liderando la creación de empleo en España y también el crecimiento económico, ya que su PIB crece por encima de la media nacional".

El presidente murciano atribuye estos resultados a que la Región es un territorio "más atractivo, con menos trámites, mas ágil administrativamente, con menos burocracia y, sobre todo, menos impuestos". Lo importante, a su juicio, es que quien quiera trabajar en la Región "pueda hacerlo y, además, con empleo de calidad".

"Hemos creado 100 empleos cada día, es decir, 36.000 empleos en el último año y, para eso, vamos a seguir bajando impuestos", ha asegurado Sánchez, quien cree que el impuesto de Sucesiones y Donaciones "es de los más injustos porque viene a gravar el ahorro y el sacrificio de toda una vida, por el que ya se han pagado impuestos".

"El Gobierno está en esto, y la oposición en otras cosas", ha aseverado Sánchez, quien ha reconocido que la Ley estatal no permite eliminar este impuesto completamente, pero sí hacer una bonificación hasta el 99 por ciento, que es lo que va a hacer el Gobierno murciano. En la práctica, significa "eliminar el impuesto prácticamente" para todo el mundo, ha anunciado.

Ha señalado que el Gobierno murciano recaudó el año pasado 60 millones de euros por este concepto. Al ser preguntado por la forma en la que la Comunidad compensará estos ingresos, Sánchez ha asegurado que el Gobierno murciano ha estudiado "muy bien" sus cuentas con un cálculo "serio y riguroso".

En este sentido, el Gobierno murciano ha previsto que si la Comunidad sigue en una senda de crecimiento similar a la de los últimos años, "seguiremos aumentando la actividad económica y la recaudación". Por ejemplo, ha recordado que el Gobierno murciano redujo su déficit público en 245 millones de euros en el último año, "gracias a que hay más actividad económica y, por tanto, más ingresos públicos, así como quitando grasa a la administración y al gasto público".

Y es que "se incrementan los ingresos cuando gastas menos porque gastas mejor, y recaudas más porque hay actividad económica y porque se reactiva la economía porque somos un territorio atractivo para crecer, para invertir, para negociar y para poner en marcha ideas y proyectos". Esto hace posible la ecuación de que "menos impuestos, al final, haga posible que haya más ingresos".

Al ser preguntado por el hecho de que otras comunidades autónomas tachan esta eliminación de "desleal", Sánchez ha señalado que "no hay que irse a Andalucía" para ver ese tipo de reacciones, sino que "los socialistas de la Región o Podemos han votado en contra de que bajemos el impuesto de Sucesiones".

