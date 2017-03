La Junta impulsa el primer encuentro de buenas prácticas en materia demográfica protagonizado por "personas concretas"

La oferta de trabajo y vivienda del Ayuntamiento de La Pernía (Palencia) a familias para evitar el cierre del colegio, la integración y sana convivencia en Villalón y Mayorga de ciudadanos extranjeros y el servicio de reparto a domicilio de 'La Exclusiva' a vecinos de los pueblos más aislados de Soria han sido puestos esta tarde como ejemplo de buenas prácticas demográficas protagonizadas por "personas concretas" que contribuyen a combatir el fenómeno de la despoblación.

Las tres iniciativas han centrado el I 'Encuentro sobre Buenas Prácticas Demográficas' impulsado por la Consejería de Empleo y que como ha explicado su máximo responsable, Carlos Fernández Carriedo, tiene por objetivo "no tanto preguntar qué se puede hacer en Castilla y León en esta materia sino demostrar que personas que forman parte de la sociedad están haciendo ya muchas cosas pequeñas que, entre todas, pueden tener una gran incidencia".

Y es que el consejero, en declaraciones recogidas por Europa Press, recuerda que en Castilla y León se viene hablando desde hace muchos años del problema de la despoblación y la "herida demográfica que en esta Comunidad es mucho más profunda que la media en España y Europa", sin tener en cuenta de que hay mucha gente que está adoptando iniciativas muy interesantes, "quizá por eso de que esta tierra tiene muchos más años de experiencia que otros territorios".

A tal efecto, su departamento ha iniciado esta tarde un ciclo de presentación de experiencias de éxito en materia de buenas prácticas demográficas en Castilla y León. Estas sesiones, que se desarrollarán a lo largo del tiempo, recogerán y documentarán iniciativas y experiencias particulares a través de la actividad empresarial, de ONG, entidades sin ánimo de lucro e instituciones que están dando soluciones reales a retos demográficos actuales que pueden servir de base para afrontar retos futuros.

Con esta iniciativa se cumple con el criterio establecido en el Consejo de Políticas Demográficas de Castilla y León que plantea la difusión de todas aquellas actuaciones y medidas tomadas que sirvan para fijar población en la Comunidad. Además, las sesiones serán grabadas y estarán disponibles en el canal 'You Tube' de la Junta para facilitar una mayor difusión de las experiencias relatadas.

Así, una de esas iniciativas es la impulsada por el Ayuntamiento de La Pernía (Palencia), que ofreció un puesto de trabajo y vivienda a una familia con, al menos, dos niños en edad escolar, con el objetivo de evitar el cierre del CEIP Carlos Ruiz en la localidad de San Salvador de Cantamuda.

DE LA COSTA A LA MONTAÑA

Al reclamo de la oferta acudió una familia gerundense que desde el pasado mes de septiembre se ha afincado en La Pernía. Adara Díaz ha relatado su experiencia en primera persona para felicitarse por la decisión de trasladarse desde un pueblo de la costa a otro de la montaña con sus hijos de 9 y 5 años, "felices a más no poder y a quienes si les preguntas ahora si prefieren la playa o la montaña, eligen esta última".

Adara, quien trabaja en el Ayuntamiento de la Pernía como agente de Turismo, se muestra agradecida por el trato y recibimiento de sus nuevos vecinos, "gente sencilla", y ha reconocido que su traslado al municipio palentino no fue por motivos laborales, ya que contaban con trabajo. "No nos lo pensamos mucho, queríamos cambiar", ha apuntado.

Otra de las experiencias expuestas en este primer encuentro es el que representa la rumana Magdalena Stoenoaia, una mujer que hace quince años se trasladó de su país de origen a Villalón, en plena Tierra de Campos, en la provincia de Valladolid, donde se encuentra también plenamente integrada desde el punto de vista social y laboral, como demuestran varios negocios abiertos, aunque sin mucho éxito.

En la actualidad realiza trabajos de limpieza en la Casa Parroquial de Villalón y en el domicilio de una pareja de ancianos, algo de lo que Magadelana se siente "profundamente orgullosa", al tiempo que rompe una lanza por el cariño de sus vecinos.

"Al principio no fue fácil, pero luego me integré muy bien porque la gente de los pueblos no es gente ruda sino personas que te ayudan a integrarte". Su hija, de 19 años, es hoy "más española que rumana", sentencia.

SERVICIO A DOMICILIO

No menos protagonista de este primer encuentro ha sido 'La Exclusiva', un proyecto de emprendimiento social capitaneado por Victoria Tortosa, quien en 2014, a raíz del cierre de cinco tiendas en otros tantos pequeños pueblos de Soria, aceptó el reto de sus vecinos de poner en marcha un servicio de aprovisionamiento de todo tipo de productos a domicilio que llega a los lugares más aislados y recónditos de la provincia.

La directora de esta entidad explica que el éxito de esta iniciativa se basa, en parte, en que ha conseguido que los propios proveedores de los productos sean los que afrontan el coste del servicio, "de forma que a los vecinos les cuesta lo mismo desplazarse ellos mismos a la tienda que recibir la mercancía en sus propios hogares", desde alimentos, material de jardinería, muebles, prensa, catering...etc.

