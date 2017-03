Steve Hackett actuará este viernes en el Kursaal de San Sebastián, con las entradas agotadas

Steve Hackett y su banda interpretarán tanto temas de la legendaria banda, como de su último disco en solitario, en un concierto en el que se incluirán varios temas del álbum 'Wind and Wuthering', que celebra su 40 aniversario, según ha detallado Kursaal Eszena.

El 'set list' incluye canciones como 'The Musical Box', además de otros temas de Genesis que nunca antes se habían interpretado, como 'Inside& Out' y 'Anyway', entre otros. En esta gira, Hackett también presentará temas de su nuevo álbum.

Steve Hackett saltó a la fama como guitarrista del grupo de rock progresivo Genesis en los años 70. Tras su marcha, inició una carrera en solitario, durante la cual ha lanzado más de 30 discos, además de los siete que publicó con Genesis y del que editó con el grupo "GTR", en el que participaba también Steve Howe del grupo YES.

