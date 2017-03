La Reina Doña Sofía y la Fundación ONCE, premios de ECCyL por su labor educativo con los más desfavorecidos

Escuelas Católicas Castilla y León concede este premio a la Reina Doña Sofía "por su enorme labor con los más necesitados, por su compromiso social y el impulso de la educación y la cultura", explica el jurado de los Premios Escuelas Católicas Castilla y León en su fallo. "La Fundación Reina Sofía es un referente en su compromiso con los más débiles y por su trabajo para que todos los niños tengan acceso a una educación de calidad", añade.

Junto a la Reina, la Fundación ONCE también recibirá uno de los galardones, el Premio Especial, "por su activa difusión de la plena inclusión social de las personas con discapacidad a través de multitud de proyectos y a través de la educación de la sociedad y en los centros educativos", tal y como ha reconocido el jurado.

Estos reconocimientos serán entregados el próximo 4 de abril en Valladolid, en un evento en el que también serán galardonados tres centros educativos: Colegio Sagrada Familia Siervas de San José (Salamanca), Colegio Madres Concepcionistas (Burgos) y Colegio Jesús y María (Valladolid) y cuatro docentes: Roberto Ranz Torrejón (del Colegio Marista Liceo Castilla de Burgos), Javier Ramos Sancha y Julián Sanz Mamolar (ambos del Colegio San Gregorio La Compasión de Aguilar de Campoo) y Manuel Sirgo (del Colegio Divina Pastora de León).

La Reina Doña Sofía, que no podrá acudir al acto de entrega de premios, recibirá el Premio Extraordinario Escuelas Católicas Castilla y León "por su trayectoria solidaria y comprometida, su lucha por el progreso, bienestar y justicia de la sociedad y, sobre todo, la promoción, estímulo y protección de instituciones de carácter educativo la hacen merecedora de este premio que Escuelas Católicas Castilla y León entrega con gran satisfacción", comenta el jurado de estos premios.

Sobre la Fundación ONCE, el jurado ha querido recalcar: "Los centros educativos de Escuelas Católicas persiguen un modelo educativo inclusivo e integrador, que comparte valores con el trabajo de la Fundación ONCE y que responde mejor a las necesidades educativas de los alumnos con ceguera, deficiencia visual o discapacidad". Y añade: "La Fundación ONCE es un ejemplo de actuación para todos nosotros, para nuestros alumnos y para los centros educativos que persiguen el mismo objetivo que esta organización: educar en valores con hechos. Su solidaridad es inspiradora para alumnos, familias y centros y representa un modelo a seguir por toda la sociedad".

Los premios Escuelas Católicas Castilla y León tienen el objetivo de reconocer la labor de profesores, centros, instituciones o personas en la promoción de la educación y de los valores que representan a Escuelas Católicas. Este galardón recompensa los esfuerzos excepcionales desplegados en favor de una educación de calidad para todos, en el que los valores de Escuelas Católicas se vean reflejados.

El acto de entrega de los Premios Escuelas Católicas Castilla y León se realizará el 4 de abril en el Colegio Jesús y María de Valladolid, a partir de las 12.30 horas.

El acto servirá para reconocer la labor de estos centros y docentes y hacer visible el trabajo y esfuerzo que dedican todos los profesionales pertenecientes a la organización de centros concertados católicos de la región.

