El TAC de 2017, con "democratización" de precios y más presencia de la danza y el circo

El Festival de Teatro y Artes de Calle (TAC) de Valladolid, que se celebrará entre el 20 y el 28 de mayo, llegará a su decimoctava edición, con una "democratización" de precios para los espectáculos de sala, unificados en 10 euros, y con una mayor presencia de la danza y el circo.

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, y la concejal de Cultura y Turismo, Ana Redondo, han presentado esta nueva edición del TAC, junto al director técnico del Festival, Javier Martínez.

La edición número 18 del TAC de Valladolid, que tendrá lugar del 20 al 28 de mayo, contará con la participación de 62 compañías procedentes de 12 países, entre las que se incluyen diez vallisoletanas. Acogerá 16 estrenos, cinco de ellos absolutos y once nacionales. Precisamente, uno de los montajes que podrá verse por primera vez en España en el marco del TAC será el encargado de abrir la programación del certamen, 'Paysages intérieurs', de Philippe Genty

Las novedades que ha querido destacar la edil de Cultura y Turismo han sido la decisión de establecer un "precio único de festival" para los espectáculos de sala, que tendrán todos un coste de diez euros, con lo que ha explicado que se pretende "democratizar" el TAC y poner todas las actuaciones "al alcance de todos los bolsillos", pues así se puede atraer a personas que "con otros precios sería más difícil", como personas con menos recursos o a los jóvenes.

La edil ha explicado que la propuesta de precios ha sido apoyada "por todos los grupos políticos" salvo el Partido Popular, al tiempo que ha apuntado que es una forma de "homologar" a las compañías y participantes, ya que ha reconocido que algunas compañías tendrían precios de en torno a 60 euros. En este sentido, Redondo ha añadido que no entiende la crítica del PP, pues considera que no han aportado "razones".

Esa programación de sala contará con un total de trece espectáculos, ocho de ellos montajes puramente teatrales que comenzarán a representarse ya el 20 de mayo. Las actuaciones del TAC saldrán a la calle ya a partir del día 24.

Otra novedad que se ha destacado en la rueda de prensa ha sido la apertura a la participación de muchas personas que en principio eran ajenas al teatro, en concreto "más de 100" según ha precisado el director técnico. Así, diversos colectivos y grupos han colaborado con el TAC y el Ayuntamiento para crear varios espectáculos como actividades paralelas al festival.

Una de ellas será la performance que realizará el Colectivo Indignado de Valladolid el próximo 27 de mayo en la playa de Las Moreras, en la que se pretende representar el "trágico destino" que viven los refugiados que cruzan el Mediterráneo, mar en el cual perdieron la vida más de 5.000 personas en 2016.

Asimismo, se ha colaborado con el grupo de participantes en el proyecto 'La Nave del Teatro Calderón', con el colectivo 'Andén 47' y con un grupo de alumnos para la creación del espectáculo 'Vatús', basado en la idea de del turismo sostenible, con el que se consiga tanto atraer visitantes como respetar los valores medioambientales. Otra colaboración se ha establecido con un grupo especializado en la 'Impro' -improvisación-, una variante que, como ha señalado Javier Martínez, ha ganado popularidad entre los más jóvenes.

Martínez también ha destacado que la nueva edición del TAC dará "una gran presencia" a la danza y el circo, pues ha reflexionado que la primera de estas variedades es "de lo que más ha avanzado" en los últimos años, por lo que la organización del festival ha querido que estén más presentes. Además, habrá un trabajo "intensísimo" en espectáculos de inspiración circense, "no sólo de calle".

Todo ello, en principio y según ha señalado Ana Redondo, se aborda con un presupuesto muy similar al de la edición de 2016, cuando ya se incrementó en unos 90.000 euros para alcanzar los 660.000 euros.

Eso sí, aunque no ha precisado si se dedicará a ello una cantidad adicional, la concejal socialista ha recalcado que se pretende realizar un mayor esfuerzo en la promoción externa, pues ha reflexionado que el TAC es un festival "no excesivamente conocido, ya no fuera de España, sino tan cerca como en Madrid". Así, ha señalado canales como la habitual colaboración con los AVE de Renfe, para "aprovechar" las oportunidades que existen.

La creación teatral y en artes de calle de Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos, Suiza, Rumanía, Bulgaria, Taiwán, Israel, Argentina y España estará representada en el TAC con una selección de propuestas que van desde el teatro al circo, pasando por las variedades, el clown, la danza, la música, intervenciones urbanas y experiencias performativas.

El certamen saldrá a la calle el miércoles 24 y, además de en diferentes puntos del centro de la ciudad, las representaciones en calle se extenderán también a los barrios de Rondilla y Pajarillos.

ESTRENOS ABSOLUTOS Y NACIONALES

Al igual que en ediciones precedentes, el TAC servirá como escenario para que algunas de las compañías participantes representen sus nuevos espectáculos por primera vez ante el público. Serán cinco los estrenos absolutos, cuatro de ellos incluidos en la Sección Estación Norte, que reúne a diez compañías de Valladolid. Así, el bailarín y coreógrafo vallisoletano Alberto Velasco recalará en el certamen para presentar la pieza de danza contemporánea 'La inopia'.

Por su parte, 'Ghetto 13-26' hará lo propio con su adaptación de 'La vida es sueño', de Calderón de la Barca. Además, los integrantes de La Nave, programa formativo en artes escénicas para jóvenes promovido por el Teatro Calderón de Valladolid, estrenarán 'Fuegos', una intervención artística en torno al concepto de éxodo. Ya en la calle, el público podrá disfrutar en primicia de '400.001 millones de estrellas', espectáculo que firma otra compañía vallisoletana, Luciérnagas Teatro.

El último de los estrenos absolutos, ya en la Sección Oficial, será el de 'Repudiados', el nuevo proyecto de la formación andaluza Varuma Teatro, que combina danza contemporánea y flamenco.

En cuanto a los estrenos nacionales, serán once en total, ocho de ellos dentro de la Sección Oficial. Así, los montajes que podrán verse por primera vez en España como parte de la programación de sala de este apartado son: 'In girum imus nocte (et consumimur igni)', de Roberto Castello y Aldes; 'Whispers', del dúo belga Mossoux & Bonté; y el ya citado 'Paysages intérieus', de Philippe Genty.

Como parte de la programación de calle de la Sección Oficial, el festival acogerá los primeros pases en nuestro país de 'Ma bête noire', a cargo de Eclats de Rock; 'Sol bemol', de D'irque & Fien; 'All the fun', de EaEo; 'L'espectacle', de Frêres Truboux; y 'Les moldaves', de PasVuPAsPris. Otros tres estrenos nacionales se incluyen en la sección Off: 'Joy', pieza de danza del sueco Joshua Monten; 'Join the parade', de Compagnie With Balls; y 'L'entresort', de Têtes de Mules.

La Sección Oficial contará con 37 compañías tanto de sala como de calle, mientras que la 'Off' estará integrada por 15 espectáculos, con peso especial de las artes circenses; mientras que las compañías locales tendrán su hueco en 'Estación Norte'.

