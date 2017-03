Siete municipios catalanes hacen frente común para impulsar la remunicipalización del agua

Barcelona, Badalona, Cerdanyola del Vallès, El Prat del Llobregat, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet y Terrassa han creado este miércoles la Associació de Municipis per a la Gestió Pública de l'Aigua (Asociación de Municipios para la Gestión Pública del Agua) con el objetivo de hacer frente común en la lucha para conseguir la remunicipalización de este servicio.

La asociación, presentada por los alcaldes de las siete ciudades en un acto en el Ajuntament de la capital catalana, servirá para compartir experiencias y ofrecer asesoramiento a aquellos municipios que opten por recuperar el control público del agua.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha defendido una gestión "pública, transparente, participativa y sostenible del ciclo integral del agua" frente a los "privilegios e inercias que vienen desde hace mucho tiempo".

Consulta aquí más noticias de Barcelona.