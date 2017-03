El Presupuesto de Aragón 2017 crece en casi todos los Departamentos y los ingresos "se van a cumplir", señala Gimeno

El consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Fernando Gimeno, ha iniciado la ronda de comparecencias para dar a conocer el detalle del proyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad para 2017, "que crece en todos los Departamentos", a excepción de en el de Presidencia y en el suyo propio y cuya previsión de ingresos "se va a cumplir".

Así lo ha expuesto ante la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública de las Cortes de Aragón, en donde ha explicado que en los dos primeros meses de este año ha habido un aumento de la recaudación del 1,91 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior y por parte del Estado "vamos a tener más ingresos de los que he puesto", ha dicho, tras precisar que ha mantenido conversaciones con el Gobierno para elaborar estas cuentas.

En total, el Presupuesto para 2017 contempla un gasto global de 5.577.164.909,20 euros, un 8,72 por ciento más sobre el año anterior, mientras que el Presupuesto de gasto no financiero se eleva a los 5.052.761.344,02 euros, el 5,38 por ciento de subida.

Los crecimientos por áreas van desde el 2,97 por ciento del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad al 49,16 por ciento de las comarcas sobre 2016. Presidencia baja el 8,95 y Hacienda el 1,52 por ciento.

También suben los fondos para desempleo el 13 por ciento y las inversiones el 7,10 por ciento, recogiendo los proyectos de los nuevos Hospital de Alcañiz y Teruel, el centro de salud de Zuera y los centros educativos de Pedrola, Parque Venecia, Arcosur, Valdespatera III y IV, las Anejas de Teruel y el de Villanueva de Gállego.

Respecto a los ingresos no financieros, se elevan a 4.616 millones de euros, con un incremento de 182,3 millones, el 4,11 por ciento, si bien se contempla una disminución del 1,94 por ciento en transferencia corrientes y del 53,09 por ciento en los ingresos patrimoniales. No obstante, se prevé que se eleven el 9,96 por ciento los impuestos directos y del 3,54 en los indirectos.

Gimeno ha recordado que el déficit para este año está fijado en el 0,6 por ciento del PIB y "es conseguible", mientras que se contempla una inejecución presupuestaria de 120 millones de euros, si bien "mi impresión es que será mucho más alta porque el Presupuesto se va a aprobar a mitad de año". Ha añadido que en 2016 la inejecución ha sido de 170 millones y la ejecución del 97 por ciento.

HACIENDA

El Departamento de Hacienda dispone de 42,5 millones de euros, baja el 1,51 por ciento y supone el 0,76 por ciento del total del Presupuesto de la Comunidad. El capítulo de personal representa el 73 por ciento del total, con 34 millones.

Gimeno ha anunciado que se incluye la supresión de la unidad de control de gasto, uno de los acuerdos que se ha suscrito entre PSOE y Podemos para contar con el apoyo de este último grupo al Presupuesto, medida que se tomará a través de un decreto "que se llevará a Consejo de Gobierno inmediatamente".

NO ES TAN SOCIAL

El diputado del PP, Antonio Suárez, ha sostenido que el Presupuesto "no es tan social" ya que si se comparan las partidas con las cuentas definitivas de 2016, solo Ciudadanía "crece lo que se está planteando". Además, "no se incentiva la economía" y el capítulo de personal aumenta algo más de 20 millones, pero que es "insuficiente", mientras que "se han ido por encima en las previsiones de ingresos por impuestos" y será gracias al Ministerio de Hacienda que Aragón podrá disponer "de más dinero", igual que el resto de Comunidades.

El parlamentario del PSOE, Alfredo Sancho, ha subrayado que con estos Presupuestos "Aragón afronta el camino para sanear sus cuentas" y "el gasto social se incrementa por encima del gasto no financiero", se "combate la pobreza", "continua la recuperación de los servicios públicos", "se quiere trasladar el crecimiento económico a los sectores más vulnerables y a las clases medias, aumentar la inversión y se apuesta por el territorio".

El diputado de Podemos, Héctor Vicente, ha alertado del "elefante" de la deuda, que va a formar un "embudo" en los próximos años, ha precisado que "de cada 5 euros, uno lo vamos a tener que pedir prestado" y después hay que devolverlo con intereses, algo que "va en detrimento del gasto social", para remarcar que aunque el Gobierno cumpliera todos los compromisos y enmiendas" de su grupo, "no nos vemos reflejados en estas cuentas".

CONSECUENCIAS ENORMES

En representación del Partido Aragonés, Elena Allué, ha advertido de que el nivel de inejecución de este Presupuesto "va a ser elevadísimo" ya que se aprobará el 10 de mayo y se cerrará en agosto por lo que hay tres meses para desarrollar lo que se debería hacer en doce y esto va a tener "consecuencias enormes" en inversiones y convocatorias públicas", además de que la descapitalización de las empresas públicas supone "que están desmantelando todos los sectores estratégicos de la Comunidad".

El parlamentario de Ciudadanos, Javier Martínez, ha señalado que "puede que se cumpla con déficit y el techo de gasto, pero con la condición de no hacer nada de nada", después de "una pelea de gallos para ver quien se llevaba el gato al agua" y ha considerado que Aragón "no va a tener" los fondos del Estado que se contemplan y la subida de recaudación por impuestos "no cuadra", además de que "no se han preocupado de que el gasto sea más eficiente".

El diputado de CHA, Gregorio Briz, que ha intervenido por el grupo mixto, ha esgrimido que el Presupuesto es "continuidad de los pactos de investidura y de lo que se hizo en 2016", situando "a las personas y el gasto social por delante", que "recoge el proyecto de la izquierda y del aragonesismo", contempla la renta básica por primera vez, con 46 millones de euros, se incrementa la inversión en 20 millones, un 7 por ciento más, porque "hay que apostar por el empleo y el nuevo modelo productivo", y hay un 49 por ciento más para las comarcas.

