Feijóo ratifica que la OPE educativa se convocará en abril y pide que el PSOE "acierte" ahora en el Congreso

Consciente de que esta norma debe ser refrendada en el Congreso, cuestión que también le recordó Xoaquín Fernández Leiceaga, Feijóo ha pedido al PSOE que "acierte" esta vez tras "equivocarse" con la estiba.

Feijóo ha confirmado la convocatoria en el pleno del Parlamento, después de que el conselleiro del ramo, Román Rodríguez, ya avanzase en la pasada jornada que éste es el horizonte con el que se trabaja en la Administración gallega. En total, la propuesta de Educación asciende a 1.043 plazas, de las que 540 serán de secundaria, 400 de maestro, 80 de profesores técnicos de FP y 23 de música y artes escénicas.

Por su parte, el portavoz parlamentario del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, ha acusado al presidente gallego de ejercer de "peón" del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en una "partida de ajedrez" en el que, pese a que "había cobertura legal", se decidió dejar en el aire las oposiciones y presionar en busca de apoyo a

los Presupuestos Generales del Estado (PGE). "Hoy esa pequeña farsa está desmontada", ha constatado el socialista.

Convencido de que el Gobierno gallego hizo de "cómplice" de Montoro, Leiceaga ha instado a Feijóo a explicar "por qué no convocó antes" pese a que se podía hacer con la base de la tasa de reposición de 2016.

Al tiempo, ha advertido que el decreto ley tiene que ser refrendado en el Congreso, donde los populares no tienen mayoría para sacarlo adelante en solitario. "Puede ser que lo transforme en un proyecto ley y eso nos lleva a junio. Yo espero que sea mejorado y que se superen las tasas de reposición", ha subrayado, en todo caso.

"ACERTAR" TRAS "EQUIVOCARSE" CON LA ESTIBA

"¡Cuidado! Que me dice que el real decreto ley hay que convalidarlo y que, a lo mejor, ustedes no están de acuerdo", ha replicado el presidente, quien ha sugerido una amenaza velada tras el comentario del socialista. "Me está diciendo: busquen ustedes una solución para no depender de la irresponsabilidad de la oposición", ha agregado.

Dicho esto, ha pedido que el PSOE actúe con "responsabilidad" y ha manifestado su deseo de que "acierte" esta vez tras "equivocarse" con la estiba. "¡No jueguen con los opositores!", ha remarcado.

A modo de anécdota, durante este debate, un lapsus de Feijóo ha provocado risas en la Cámara, ya que, cuando iba a ratificar que la

Xunta convocaría las oposiciones, se equivocó y dijo "elecciones". De

inmediato, rectificó y bromeó con que no habrá comicios gallegos hasta 2020, para que haya tiempo a que "se recomponga todo el mundo".

(HABRÁ AMPLIACIÓN)

Consulta aquí más noticias de A Coruña.