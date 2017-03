Un centenar de 'cupaires' piden por carta a su partido no aprobar los Presupuestos

Según el escrito, los afiliados entienden que no pueden continuar trabajando en estas luchas del mismo modo que lo han hecho hasta ahora si no enderezan las prioridades estratégicas y políticas de la CUP-CC. Creen que no es sostenible la disociación entre práctica y discurso político que supone aprobar estos presupuestos a la vez que los critican en su discurso público, "los hechos pesan mucho más que las palabras".