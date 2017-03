La exposición 'Mare Nostrum' cierra sus puertas tras recibir 16.330 visitas

Esta exposición fotográfica ha sido organizada conjuntamente por el Gobierno de Aragón y el Grupo San Valero y comisariada por la directora del Archivo Fotográfico 'Jalón Ángel' e investigadora y profesora de la Universidad San Jorge, Pilar Irala-Hortal.

El IAACC ha realizado diferentes talleres con motivo del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) en la sala de 'Mare Nostrum', en los que participaron un total de 274 personas.

En esa jornada, Miguel Ángel Berna y su compañía desarrollaron el taller 'Mujeres entre músicas y danzas del Mediterráneo'; mientras que, en horario de tarde, la compañía de danza LaMov llevó su 'Danza en femenino' a la sala de la muestra.

Durante cuatro meses se han podido ver 50 fotografías de los cinco fotoperiodistas que componen MeMo: José Colón, Diego Ibarra-Sánchez, Fabio Bucciarelli, Guillem Valle y Manu Bravo.

La exposición, que viajará próximamente al Centro Niemeyer, se ha completado con dos videos documentales en inglés con subtítulos en castellano: 'Grand Refugee Hotel', realizado y filmado por Eduardo Matas y Fabio Bucciarelli en Turquía en el 2014, y 'Neither Here nor there', realizado y filmado por José Colón, Joan Roig y Guillem Valle en Marruecos en el 2015.

La comisaria de la exposición, Pilar Irala-Hortal, ha explicado que "aquí MeMo aporta la mirada reflexiva a una sociedad que necesita un periodismo libre, veraz y atrevido; un periodismo que tome imágenes honestas y valientes y que lleguen después a una sociedad preparada para comprender y reflexionar cuestiones clave en el mantenimiento de la delicada democracia y la justicia".

