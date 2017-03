La Junta elude hablar de la crisis sanitaria o de los ERE en su balance de la legislatura

Este miércoles se cumplen dos años de las últimas elecciones autonómicas, en las que el PSOE-A consiguió un 35,4% de los votos y 47 escaños, por los 33 escaños del PP-A obtenidos con un 26,7% de los sufragios. Hicieron faltan tres meses más para que echara a andar la legislatura, el tiempo que tardó Susana Díaz en firmar un pacto de investidura con Ciudadanos.

Se cumplen dos años de la celebración de las últimas elecciones andaluzasDesde entonces, la sombra de una posible marcha de la presidenta andaluza a Ferraz ha sobrevolado la legislatura, para terminar de confirmarse el próximo domingo, cuando Díaz anunciará de manera oficial en Madrid su candidatura a la Secretaría General del PSOE.

Pero nada de esto parece influir en el día a día de una Administración que este martes hizo balance de estos dos últimos años. "Andalucía es hoy un referente de estabilidad política e institucional", aseguró el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, que incidió en que dicha estabilidad "genera una confianza que tiene repercusión en el desarrollo económico" de la región.

No hubo autocrítica en la intervención de Vázquez, que evitó hablar de las mareas blancas o del caso de los ERE. Sí lo hizo sobre empleo, economía y sanidad. En el ecuador de la legislatura, esta son las luces y las sombras del mandato de Díaz.

Las luces

Promesas. El día de su investidura, la presidenta andaluza puso sobre la mesa un total de 135 promesas. A día de hoy, según los datos de su Ejecutivo, se han cumplido un total de 26 y otras 79 están "en ejecución".

Economía. "Andalucía es una comunidad cumplidora en compromisos y obligaciones", aseguró Vázquez, que resaltó que en estos dos años la región ha cumplido con el objetivo de déficit, mientras que la deuda andaluza está por debajo de la media nacional. Además, Andalucía ha sido tanto en 2016 como en 2017 la primera región en aprobar sus presupuestos, ambos "expansivos".

La Junta ha devuelto a sus funcionarios gran parte de los derechos perdidos en 2012Empleo. "Andalucía sí ha tirado del carro del empleo", asegura la Junta, que remarca que desde marzo de 2015 hasta ahora se han reducido en 140.200 los desempleados en la región, aunque el propio Ejecutivo rechaza los "triunfalismos" al asegurar que las cifras de paro siguen siendo "inaceptables".

Empresas. La reducción de las trabas burocráticas para la apertura de negocios, el nuevo plan para los autónomos y los acuerdos con bancos para la concesión de crédito son los méritos que la Junta ha destacado en esta materia.

Empleo público. El Gobierno andaluz ha devuelto a sus funcionarios la jornada de 35 horas semanales, ha abonado tres cuartas partes de la paga extraordinaria de 2012 y ha devuelto a sus empleados días de descanso y vacaciones, perdidos con los recortes de 2012. Además, ha convocado 11.554 plazas de empleo público.

Las sombras

Crisis sanitaria. Ha sido una de las mayores losas de Susana Díaz en esta legislatura, que se saldó con el cese de tres altos cargos de la Consejería de Salud y la rectificación por parte de la Junta en su proyecto de fusión hospitalaria en Granada y Huelva. Miles de ciudadanos, especialmente en Granada, se han echado a la calle para reclamar el fin de los recortes y una "sanidad pública digna".

Impuesto de sucesiones. La Asociación Stop Impuesto de Sucesiones entregó este mismo martes 31.600 firmas al Defensor del Pueblo Andaluz ante los "constantes abusos" de la Junta por el cobro "presuntamente irregular" de este tributo, que es hasta cien veces más caro en Andalucía que en otras regiones, como Madrid. "Que le entreguen esas firmas a Rajoy en la Moncloa", respondió ayer Vázquez, que insistió en la necesidad de una armonización fiscal entre comunidades.

Sin mención a la crisis sanitaria, ni al procesamiento de Chaves y Griñán ni al impuesto de sucesionesEl caso de los ERE. Tras varios años de instrucción, la Audiencia ha confirmado el procesamiento de los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán en la pieza política de los ERE, donde hay implicados otros 24 ex altos cargos de la Junta.

Pacto con Ciudadanos. El acuerdo de investidura entre PSOE-A y Ciudadanos se encuentra en la cuerda floja, a tenor de las declaraciones realizadas ayer por el líder de la formación naranja, Juan Marín, que aseguró que retirará su apoyo a los socialistas si antes de julio no cumplen con lo firmado en materia de empleo. Marín fue incluso más allá, al no descartar que su partido pueda gobernar con el PP-A en la próxima legislatura, aunque advirtió que "el diálogo entre ambas formaciones debe empezar ya y no la noche electoral".

