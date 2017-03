La valedora do Pobo apela a la responsabilidad en la transparencia y pide "no abusar" con peticiones sin "sentido"

La valedora do Pobo, Milagros Otero, ha apelado este martes a hacer un uso "responsable" de los mecanismos de transparencia habilitados por las administraciones para no ralentizar los procesos y ha llamado a "no abusar". "No hablo de limitar el derecho de conocer, sino de que hay cosas que no tiene sentido pedir porque no existen o exigen una alta reelaboración", ha explicado.

"Sería entorpecedor que a alguien se le ocurra preguntar por cuáles eran los pequeños contratos de 1930, es una información que está sin reelaborar", ha ejemplificado, tras recibir de manos del vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, varios informes sobre la implantación de la transparencia en la administración autonómica y del portal web habilitado para tal fin.

Preguntada acerca de si conoce ejemplos concretos de este tipo de "abuso" a la hora de solicitar información, ha respondido que hace la llamada "con carácter precautorio" y dada su convicción de que el derecho "siempre está en relación con el deber", igual que la "libertad" está ligada a la "responsabilidad". En este sentido, ha recalcado que evitar peticiones innecesarias agilizará otras solicitudes.

La valedora ha agradecido la presencia de los medios en la entrega de los informes de transparencia. "Hoy es un día grande, los días grandes se hacen con cosas pequeñas", ha destacado, antes de enfatizar la importancia que el Valedor do Pobo, como comisionado de la transparencia, concede a esta cuestión.

"UN MODO DE VIDA"

Así las cosas, ha apelado a trabajar para conseguir que la cultura de la transparencia no se limite "al cumplimiento de una ley o a la entrega de un informe" puntual, sino que sea "un modo de vida". Al respecto, se ha mostrado convencida de que Galicia lo conseguirá y ha destacado su carácter "pionero", precisamente, en el impulso de una ley de transparencia.

Si Rueda destacó el "espíritu colaborador" y la buena relación con la institución, la valedora le ha dado también las gracias por la cooperación. "Hay mucho por hacer, especialmente en la administración local, pero poco a poco avanzamos, con mejores soportes y procedimientos más claros, rápidos y sencillos", ha concluido.

