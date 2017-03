'Priscilla, el musical' llegará a Salamanca durante las fiestas de la ciudad

Según ha avanzado el Ayuntamiento, las representaciones de esta obra tendrán lugar los días 14, 15, 16 y 17 de septiembre y las entradas - al precio de entre 35 y 55 euros- se pondrán a la venta el próximo lunes, 27 de marzo, en la taquilla del Liceo y en la web www.ciudaddecultura.org.

Basado en la película ganadora de un Óscar, 'Priscilla', este musical narra las aventuras de tres artistas 'drag' que atraviesan el desierto australiano a bordo de un desvencijado autobús que da nombre al musical, a través de ello ofrecerán "un divertido 'show' en un viaje en busca del amor y la amistad".

La banda sonora de este musical está formada por 'I Will Survive' y "las canciones más bailadas de la historia", como 'Boogie wonderland', 'Like a virgin', 'Like a prayer' o 'It's raining man', entre otras, ha adelantado el Ayuntamiento de Salamanca.

En la obra, los actores utilizan más de 200 pelucas, tocados y sombreros, 23 cambios de escena, coreografías originales y un espectacular autobús "totalmente robotizado".

El musical cuenta con nueve músicos que tocan en directo 16 instrumentos. Además, 24 voces diferentes darán vida a "todos los éxitos de la música disco", ha destacado el Consistorio.

