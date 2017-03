Blázquez señala que el Papa puede no aceptar su renuncia y apunta que el cargo de presidente de la CEE es para tres años

Blázquez ha ofrecido este martes una rueda de prensa en la sede de la Archidiócesis de Valladolid, donde ha atendido a los medios de comunicación tras su renovación al frente de la Conferencia Episcopal Española la pasada semana.

El arzobispo ha detallado que aceptó renovar su "encargo" como presidente de la CEE por la petición que le hicieron sus "hermanos" obispos ya en el "sondeo" que se realizó la noche anterior a la Asamblea Plenaria de la Institución, celebrada el pasado 14 de marzo, en la que ya se vio que su nombre era uno de lo que más contaba para los obispos.

"He aceptado por lo que siempre me ha impulsado a aceptar las tareas, por que me lo han pedido y he podido aceptar el encargo", ha reflexionado Ricardo Blázquez, que ha apuntado que el nombramiento como presidente de la CEE es para los tres próximos años.

Por otro lado, ante la proximidad de la llegada de la edad de jubilación establecida para los obispos, los 75 años que cumplirá el próximo 13 de abril -Jueves Santo-, Blázquez ha señalado que presentará la renuncia al servicio pastoral ante el Santo Padre, porque así está establecido, pero ha matizado que la aceptación no es automática. "El Papa decide, la acepta o puede aceptarla más tarde", ha afirmado.

En todo caso, ha recordado que para la renovación en el cargo de presidente de la Conferencia Episcopal no ha habido ningún problema, pues sólo están excluidos para el mismo los obispos auxiliares o los eméritos, rango que se adquiere en el momento en que el Papa acepta la renuncia.

En cuanto a su labor al frente de la Institución, el prelado ha detallado que su proyecto es "el de la Conferencia Episcopal" y se centra en las tres tareas de "representación, moderación y presidencia". Blázquez ha señalado que en el ámbito interno, principalmente su función es presidir las reuniones y moderar el funcionamiento de las mismas, para que haya "libertad de intervención y voluntad de escuchar".

En lo relativo al exterior, ha apuntado que la Conferencia Episcopal y su presidente tienen la responsabilidad de representar a los obispos y a la Iglesia española ante la Santa Sede o el Gobierno u otros organismos civiles.

En cuanto a su organización personal en los distintos cargos que ostenta como arzobispo, presidente de la CEE y otros encargos en la Curia, ha apuntado su intención de mantener el trabajo de colaboración con el actual obispo auxiliar de Valladolid, Luis Argüello, nombrado en el cargo hace algo menos de un año

